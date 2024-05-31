Похищали элитные автомобили в странах ЕС: обезврежена международная группа преступников

В результате международной спецоперации правоохранители ликвидировали преступную организацию, которая специализировалась на угоне автомобилей в странах ЕС. Об этом сообщает пресс служба офиса Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры офиса Генпрокурора, сотрудники ДСР, ГСУ Нацполиции Украины совместно с коллегами из Франции, Испании и Польши, а также Европола и Евроюста разоблачили участников международной преступной организации, которая специализировалась на завладении транспортных средств лизинговых компаний в странах ЕС. Для оперативного обмена информацией между правоохранителями были созданы международные оперативные и следственные группы (OTF и JIT). А сама спецоперация получила условное название Matador, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в преступную организацию входило более 50 граждан из разных стран - Украины, Франции, Испании, Польши, Литвы, рф и других государств. Она имела свою иерархическую структуру, где участникам каждой обособленной группы отводилась отдельная роль - вербовщиков, перевозчиков, техников, механиков и координаторов.

Участники схемы арендовали или брали в лизинг элитные автомобили на документы подставных лиц. Вербовщики подыскивают их в Украине. Обеспечивали логистику во время переезда и проживания. После оформления авто по поддельным документам "перевозчики" доставляли транспортные средства с мест аренды до определенного адреса.

Отдельной ветвью группировки были так называемые "черные механики". В их обязанности входило несанкционированное отключение сигналов GPS и кустарная замена номеров. Участники еще одного звена легализовали эти машины и продавали в третьи страны.

В настоящее время задокументирована причастность членов преступной организации к совершению 36 эпизодов незаконного завладения элитными авто на территории Испании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Германии, Австрии, Португалии и Италии.

В мае 2024 года правоохранители одновременно провели около 70 обысков по местам проживания фигурантов, а также переработки и сбыта похищенных транспортных средств на территории Украины, Франции, Испании, Польши, Латвии и Германии.

Задержаны 13 человек-лидеров и основных участников международной преступной организации.

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