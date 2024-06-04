Силой удерживали десятки людей в "реабилитационном центре": в Киеве будут судить злоумышленников

В Киеве будут судить участников организованной преступной группы, которые содержали в неволе десятки похищенных людей в псевдо реабилитационном центре. Там людей силой удерживали за 20-25 тысяч гривен в месяц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Оболонской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора и 3 участников организованной преступной группы, которые обустроили фиктивный реабилитационный центр, куда силой доставляли" пациентов " и содержали их в неволе (ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 162 УК Украины) - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемые обустроили в частном секторе одного из районов Одессы фиктивный реабилитационный центр для лечения нарко - и алкозависимых людей. Организовал его 33-летний житель Одесской области. Он создал общественную организацию и привлек своих знакомых.

Злоумышленники через веб ресурс под видом принудительного лечения нарко - и алкозависимых лиц принимали заказы на похищение конкретных людей с помещением их в "реабилитационный центр". За 30-40 тысяч гривен человека силой доставляли на "лечение". Заказчик услуги должен был указать анкетные данные человека и сообщить место его пребывания.

После получения денег за "пациентом" сразу выезжали мужчины спортивного телосложения, которые принудительно доставляли человека в псевдореабилитационный центр. При этом они выдавали себя за представителей правоохранительных органов или государственных учреждений.

Как указали в прокуратуре, справок о состоянии здоровья "пациента" участники группировки не требовали, медицинских работников среди персонала центра не было.

Ежемесячный платеж за дальнейшее содержание в" центре " составил 20-25 тысяч гривен. Похищенные люди содержались в течение длительного времени без их согласия, без каких-либо юридических оснований и без надлежащей медицинской или психологической помощи - добавили в прокуратуре.

Кроме того, у пленников отбирали мобильные телефоны и все личные вещи, ограничивали любые их контакты с родными и запрещали покидать помещение. Сами же помещения были обустроены решетками, а с окон сняты оконные ручки, чтобы исключить любые попытки побега.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали факт похищения по заказу гражданина в Оболонском районе столицы.

Похищали элитные автомобили в странах ЕС: обезврежена международная группа преступников

Правоохранители провели 17 обысков на территории города Одессы, в ходе которых освободили 20 человек, которых удерживали в псевдореабилитационных центрах против их воли.

Во время обысков у фигурантов изъяли поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, травматическое и огнестрельное оружие, гранату ф1, компьютерную технику, мобильные телефоны, "черновые" записи и наличные.

Как сообщается, организатор и один из исполнителей находится под стражей, в отношении двух других исполнителей судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Избиение и доведение до самоубийства мужчины: в Киевском областном ТЦК опровергли скандал