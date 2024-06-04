Силой удерживали десятки людей в "реабилитационном центре": в Киеве будут судить злоумышленников

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  52081 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

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Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  67115 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  66224 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  51974 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  103293 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  59213 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  57835 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  115267 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117692 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
3 июня 2024, 10:13  •  167413 просмотра

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Жене экс-нардепа от" Партии регионов " Игоря Маркова объявили подозрение в госизмене

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В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро - Шмыгаль

В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро - Шмыгаль

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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
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3 июня 2024, 10:13  •  167413 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  154551 просмотра
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
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3 июня 2024, 09:03  •  149175 просмотра

Силой удерживали десятки людей в "реабилитационном центре": в Киеве будут судить злоумышленников

Организованная преступная группа создала фиктивный "реабилитационный центр", где насильно удерживала десятки людей за 20-25 тысяч гривен в месяц, похищая их под видом принудительного лечения от наркомании и алкоголизма.

Киев •   •  9451 просмотра
Силой удерживали десятки людей в "реабилитационном центре": в Киеве будут судить злоумышленников

Бронирование работников ГСЧС: депутаты вызвали в парламент главу МВД Клименко

Народные депутаты Украины вызвали министра внутренних дел Игоря Клименко в Верховную Раду для разъяснений в ситуации бронирования работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Общество •   •  10071 просмотра
Бронирование работников ГСЧС: депутаты вызвали в парламент главу МВД Клименко

Жене экс-нардепа от" Партии регионов " Игоря Маркова объявили подозрение в госизмене

Служба безопасности Украины объявила супругу экс-депутата от запрещенной "Партии регионов" Инессу Маркову подозреваемой в государственной измене за совладение российской IT-компанией, которая разрабатывает программное обеспечение для российской боевой авиации, используемой в войне против Украины.

политика •   •  9752 просмотра
Жене экс-нардепа от" Партии регионов " Игоря Маркова объявили подозрение в госизмене

В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро - Шмыгаль

Украинский фонд энергетической поддержки уже получил более 494 миллионов евро в виде перечисленных и объявленных взносов на укрепление своей энергетической системы после ударов россии.

Война •   •  11116 просмотра
В Фонде поддержки энергетики Украины уже более 494 млн евро - Шмыгаль

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Во время полномасштабной войны "Одесский припортовый завод" перестроил часть собственных мощностей для того, чтобы принять участие в зерновой инициативе. Участие в ней является единственным в настоящее время источником дохода "ОПЗ".

Война •   •  51936 просмотра
Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

В Нацбанке объяснили одно из требований МВФ по финансовой инклюзии

Глава Национального банка Украины пояснил, что расширение доступа к финансовым услугам, включая реинтеграцию территорий, ветеранов и решение проблем с миграционными потоками, является требованием МВФ к Украине для получения следующего транша помощи.

Экономика •   •  8669 просмотра
В Нацбанке объяснили одно из требований МВФ по финансовой инклюзии

В Херсонской области с утра из-за вражеских обстрелов погибла женщина, еще двое получили ранения

В Херсонской области российские войска убили пожилую женщину в селе Гигантское и обстреляли поселок Белозерка, ранив двух женщин и повредив здания и автомобиль.

Война •   •  9051 просмотра
В Херсонской области с утра из-за вражеских обстрелов погибла женщина, еще двое получили ранения

Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность

Кабинет министров во время рассмотрения кадрового блока назначил заместителя председателя Госпродпотребслужбы и согласовал изменения в руководстве в райгосадминистрациях в двух областях.

политика •   •  23526 просмотра
Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность

Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российскому омбудсмену татьяне москальковой с требованием возбудить уголовное дело в отношении российских военнослужащих, которые издевались над украинскими военнопленными на Харьковском направлении, ссылаясь на нарушение международного гуманитарного права.

Война •   •  21510 просмотра
Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф

До 400 тыс. грн могут получить общины на создание адаптивных спортивных клубов

Общины могут получить гранты в размере до 400 000 гривен на создание адаптивных спортивных клубов в рамках конкурса "Час діяти, Нестримні".

Общество •   •  18896 просмотра
До 400 тыс. грн могут получить общины на создание адаптивных спортивных клубов