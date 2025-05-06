Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку - Сирський

Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області, а подекуди й перехопили тактичну ініціативу. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, пише УНН.

Покровський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу

Він зазначив, що 425-й окремий штурмовий полк "Скала" – один із підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та нищить загарбників.

Сирський зауважив, що зусиллями "Скали" Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями. Так було 2022 року в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом.

Під час робочої поїздки у війська нагородив військовослужбовців 425-го полку почесними відзнаками Головнокомандувача. Солдати, сержанти, офіцери, ви з честю виконуєте поставлені завдання. Україна вірить у вас, і на вас завжди можна покластися