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Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку - Сирський

Київ • УНН

 • 4102 перегляди

Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку Донецької області, а подекуди навіть перехопити тактичну ініціативу. Про це повідомив генерал Сирський.

Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку - Сирський

Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області, а подекуди й перехопили тактичну ініціативу. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, пише УНН.

Покровський напрямок – одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу

- повідомив Сирський.

Він зазначив, що 425-й окремий штурмовий полк "Скала" – один із підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та нищить загарбників.

Сирський зауважив, що зусиллями "Скали" Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями. Так було 2022 року в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом.

Під час робочої поїздки у війська нагородив військовослужбовців 425-го полку почесними відзнаками Головнокомандувача. Солдати, сержанти, офіцери, ви з честю виконуєте поставлені завдання. Україна вірить у вас, і на вас завжди можна покластися

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За минулу добу на фронті відбулося 200 боїв, понад половина з них - на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 80 авіаударів та понад 6100 обстрілів.

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський05.05.25, 11:41 • 128474 перегляди

Ольга Розгон

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