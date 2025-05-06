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Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении - Сырский

Киев • УНН

 • 3476 просмотра

Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении Донецкой области, а кое-где даже перехватить тактическую инициативу. Об этом сообщил генерал Сырский.

Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении - Сырский

Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области, а кое-где и перехватили тактическую инициативу. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский, пишет УНН.

Покровское направление – один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны. Однако, благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу

- сообщил Сырский.

Он отметил, что 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" – одно из подразделений, которое эффективно применяет тактику активной обороны и уничтожает захватчиков.

Сырский отметил, что усилиями "Скалы" Украина уже не впервые восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями. Так было в 2022 году в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было и этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском.

Во время рабочей поездки в войска наградил военнослужащих 425-го полка почетными знаками отличия Главнокомандующего. Солдаты, сержанты, офицеры, вы с честью выполняете поставленные задачи. Украина верит в вас, и на вас всегда можно положиться

- говорится в сообщении.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 200 боев, более половины из них - на Покровском и Лиманском направлениях. Враг нанес 80 авиаударов и более 6100 обстрелов.

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский05.05.25, 11:41 • 127559 просмотров

Ольга Розгон

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