Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Болівії: про що домовилися

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 22542 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 43585 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 26613 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 43331 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 27762 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 39270 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 28697 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26712 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26110 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19377 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
0.9м/с
78%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чоловік змінив стать на жіночу, аби уникнути мобілізації - суд зобов'язав ТЦК зняти його з військового обліку19 лютого, 20:57 • 30781 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 11602 перегляди
білорусь не отримала візи для участі в Раді миру Трампа у Вашингтоні19 лютого, 21:28 • 11727 перегляди
Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон19 лютого, 22:31 • 15031 перегляди
путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist00:15 • 14869 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 27340 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 43321 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 39267 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 38156 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 49829 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запорізька область
Іран
Реклама
УНН Lite
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 11666 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 24305 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 28656 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 28076 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 35727 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Економіст (журнал)
Starlink

Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Болівії: про що домовилися

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з болівійським колегою Фернандо Арамайо. Сторони домовилися відродити двосторонні відносини та посилити співпрацю на різних рівнях.

Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Болівії: про що домовилися

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів "змістовну першу телефонну розмову" з болівійським колегою Фернандо Арамайо. Про це повідомляється на сайті МЗС, інформує УНН.

Деталі

За словами Сибіги, він з колегою домовилися "відродити наші двосторонні відносини та наповнити нову главу більш активним політичним діалогом, взаємовигідною економічною співпрацею та посиленою координацією на багатосторонніх майданчиках, ґрунтуючись на спільних демократичних цінностях, взаємній повазі та дотриманні міжнародного права".

Я подякував своєму колезі за солідарність Болівії з Україною та українським народом. Також поінформував його про бачення України щодо досягнення тривалого миру та про ситуацію в нашій енергетичній системі, яка зазнала значних руйнувань унаслідок масованих російських ударів цієї зими

- зазначив Сибіга.

Він додав, що сторони підтвердили готовність розвивати практичну співпрацю на різних рівнях, зокрема в межах ООН, а також поглиблювати партнерство між Україною та Болівією. Також глава українського МЗС запросив Арамайо відвідати Київ.

Нагадаємо

У січні Європейський Союз уклав історичну торговельну угоду з групою країн Південної Америки МЕРКОСУР, у підписанні, зокрема, брав участь президент Болівії Родріго Пас.

Верховний суд Болівії наказав негайно звільнити експрезидентку Жанін Аньєс05.11.25, 18:46 • 1967 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Організація Об'єднаних Націй
Україна