Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Болівії: про що домовилися
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з болівійським колегою Фернандо Арамайо. Сторони домовилися відродити двосторонні відносини та посилити співпрацю на різних рівнях.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів "змістовну першу телефонну розмову" з болівійським колегою Фернандо Арамайо. Про це повідомляється на сайті МЗС, інформує УНН.
Деталі
За словами Сибіги, він з колегою домовилися "відродити наші двосторонні відносини та наповнити нову главу більш активним політичним діалогом, взаємовигідною економічною співпрацею та посиленою координацією на багатосторонніх майданчиках, ґрунтуючись на спільних демократичних цінностях, взаємній повазі та дотриманні міжнародного права".
Я подякував своєму колезі за солідарність Болівії з Україною та українським народом. Також поінформував його про бачення України щодо досягнення тривалого миру та про ситуацію в нашій енергетичній системі, яка зазнала значних руйнувань унаслідок масованих російських ударів цієї зими
Він додав, що сторони підтвердили готовність розвивати практичну співпрацю на різних рівнях, зокрема в межах ООН, а також поглиблювати партнерство між Україною та Болівією. Також глава українського МЗС запросив Арамайо відвідати Київ.
Нагадаємо
У січні Європейський Союз уклав історичну торговельну угоду з групою країн Південної Америки МЕРКОСУР, у підписанні, зокрема, брав участь президент Болівії Родріго Пас.
