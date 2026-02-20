Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Болівії: про що домовилися

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів "змістовну першу телефонну розмову" з болівійським колегою Фернандо Арамайо. Про це повідомляється на сайті МЗС, інформує УНН.

За словами Сибіги, він з колегою домовилися "відродити наші двосторонні відносини та наповнити нову главу більш активним політичним діалогом, взаємовигідною економічною співпрацею та посиленою координацією на багатосторонніх майданчиках, ґрунтуючись на спільних демократичних цінностях, взаємній повазі та дотриманні міжнародного права".

Я подякував своєму колезі за солідарність Болівії з Україною та українським народом. Також поінформував його про бачення України щодо досягнення тривалого миру та про ситуацію в нашій енергетичній системі, яка зазнала значних руйнувань унаслідок масованих російських ударів цієї зими