Сибига провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Боливии: о чем договорились

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел "содержательный первый телефонный разговор" с боливийским коллегой Фернандо Арамайо. Об этом сообщается на сайте МИД, информирует УНН.

По словам Сибиги, он с коллегой договорились "возродить наши двусторонние отношения и наполнить новую главу более активным политическим диалогом, взаимовыгодным экономическим сотрудничеством и усиленной координацией на многосторонних площадках, основываясь на общих демократических ценностях, взаимном уважении и соблюдении международного права".

Я поблагодарил своего коллегу за солидарность Боливии с Украиной и украинским народом. Также проинформировал его о видении Украины по достижению длительного мира и о ситуации в нашей энергетической системе, которая подверглась значительным разрушениям в результате массированных российских ударов этой зимой