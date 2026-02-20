$43.290.03
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 22769 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 44094 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 26802 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 43613 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 27917 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 39404 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 28745 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 26742 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 26132 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19385 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Сибига провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Боливии: о чем договорились

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с боливийским коллегой Фернандо Арамайо. Стороны договорились возродить двусторонние отношения и усилить сотрудничество на разных уровнях.

Сибига провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Боливии: о чем договорились

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел "содержательный первый телефонный разговор" с боливийским коллегой Фернандо Арамайо. Об этом сообщается на сайте МИД, информирует УНН.

Детали

По словам Сибиги, он с коллегой договорились "возродить наши двусторонние отношения и наполнить новую главу более активным политическим диалогом, взаимовыгодным экономическим сотрудничеством и усиленной координацией на многосторонних площадках, основываясь на общих демократических ценностях, взаимном уважении и соблюдении международного права".

Я поблагодарил своего коллегу за солидарность Боливии с Украиной и украинским народом. Также проинформировал его о видении Украины по достижению длительного мира и о ситуации в нашей энергетической системе, которая подверглась значительным разрушениям в результате массированных российских ударов этой зимой

- отметил Сибига.

Он добавил, что стороны подтвердили готовность развивать практическое сотрудничество на разных уровнях, в частности в рамках ООН, а также углублять партнерство между Украиной и Боливией. Также глава украинского МИД пригласил Арамайо посетить Киев.

Напомним

В январе Европейский Союз заключил историческое торговое соглашение с группой стран Южной Америки МЕРКОСУР, в подписании, в частности, участвовал президент Боливии Родриго Пас.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Организация Объединенных Наций
Украина