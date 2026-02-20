Сибига провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Боливии: о чем договорились
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с боливийским коллегой Фернандо Арамайо. Стороны договорились возродить двусторонние отношения и усилить сотрудничество на разных уровнях.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел "содержательный первый телефонный разговор" с боливийским коллегой Фернандо Арамайо. Об этом сообщается на сайте МИД, информирует УНН.
Детали
По словам Сибиги, он с коллегой договорились "возродить наши двусторонние отношения и наполнить новую главу более активным политическим диалогом, взаимовыгодным экономическим сотрудничеством и усиленной координацией на многосторонних площадках, основываясь на общих демократических ценностях, взаимном уважении и соблюдении международного права".
Я поблагодарил своего коллегу за солидарность Боливии с Украиной и украинским народом. Также проинформировал его о видении Украины по достижению длительного мира и о ситуации в нашей энергетической системе, которая подверглась значительным разрушениям в результате массированных российских ударов этой зимой
Он добавил, что стороны подтвердили готовность развивать практическое сотрудничество на разных уровнях, в частности в рамках ООН, а также углублять партнерство между Украиной и Боливией. Также глава украинского МИД пригласил Арамайо посетить Киев.
Напомним
В январе Европейский Союз заключил историческое торговое соглашение с группой стран Южной Америки МЕРКОСУР, в подписании, в частности, участвовал президент Боливии Родриго Пас.