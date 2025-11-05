uken
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Верховний суд Болівії наказав негайно звільнити експрезидентку Жанін Аньєс

Київ • УНН

Суд Болівії ухвалив рішення про негайне звільнення колишньої президентки Жанін Аньєс, яка провела понад три роки під арештом. Її вирок скасовано, і вона має бути звільнена з-під варти для нового процесу.

Верховний суд Болівії наказав негайно звільнити експрезидентку Жанін Аньєс

Верховний суд Болівії ухвалив рішення про негайне звільнення колишньої президентки Жанін Аньєс, яка провела понад три роки під арештом за звинуваченнями, пов’язаними з подіями 2019 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Суддя Верховного суду Ромер Сауседо оголосив, що вирок скасовано та Аньєс має бути звільнена з-під варти.

Вирок скасовано. Вона мала остаточний термін ув’язнення – 10 років, і, як наслідок, сьогодні виноситься постанова про її звільнення

– повідомив Сауседо журналістам.

Аньєс була заарештована у березні 2021 року та провела 20 місяців у слідчому ізоляторі, а у 2022 році отримала 10 років ув’язнення за порушення конституційних норм. Вона відкидає всі звинувачення, зокрема щодо смертельних репресій проти протестувальників, під час яких загинули 22 людини.

Рішення суду ухвалено невдовзі після поразки правлячої партії "Рух за соціалізм" (MAS) на парламентських виборах, яка раніше звинувачувала Аньєс у "державному перевороті" 2019 року.

Верховний суд переніс її справу до спеціального "суду відповідальності", призначеного для розгляду дій колишніх глав держав, і постановив звільнити її для участі в новому процесі.

Степан Гафтко

