Верховний суд Болівії наказав негайно звільнити експрезидентку Жанін Аньєс
Київ • УНН
Суд Болівії ухвалив рішення про негайне звільнення колишньої президентки Жанін Аньєс, яка провела понад три роки під арештом. Її вирок скасовано, і вона має бути звільнена з-під варти для нового процесу.
Верховний суд Болівії ухвалив рішення про негайне звільнення колишньої президентки Жанін Аньєс, яка провела понад три роки під арештом за звинуваченнями, пов’язаними з подіями 2019 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Суддя Верховного суду Ромер Сауседо оголосив, що вирок скасовано та Аньєс має бути звільнена з-під варти.
Вирок скасовано. Вона мала остаточний термін ув’язнення – 10 років, і, як наслідок, сьогодні виноситься постанова про її звільнення
Аньєс була заарештована у березні 2021 року та провела 20 місяців у слідчому ізоляторі, а у 2022 році отримала 10 років ув’язнення за порушення конституційних норм. Вона відкидає всі звинувачення, зокрема щодо смертельних репресій проти протестувальників, під час яких загинули 22 людини.
Рішення суду ухвалено невдовзі після поразки правлячої партії "Рух за соціалізм" (MAS) на парламентських виборах, яка раніше звинувачувала Аньєс у "державному перевороті" 2019 року.
Верховний суд переніс її справу до спеціального "суду відповідальності", призначеного для розгляду дій колишніх глав держав, і постановив звільнити її для участі в новому процесі.
Болівія обирає президента: ліві зазнали поразки, у другом раунді - центрист і представник правих 18.08.25, 16:48 • 2674 перегляди