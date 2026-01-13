Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ 15 січня. На ньому розглянуть російські удари та ігнорування мирних зусиль під егідою США.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував екстрене засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) що відбудеться на вимогу України, через питання російських ударів та ігнорування мирних зусиль під егідою США. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Не було і не буде жодних пауз у тиску на росію, зокрема на міжнародних майданчиках, доти, доки держава-терорист твердо налаштована вести свою геноцидну агресивну війну. Після серії екстрених засідань, зокрема Ради Безпеки ООН і НАТО, цього четверга, 15 січня, на вимогу України в ОБСЄ буде розглянуто російські удари та зневагу до мирних зусиль під проводом Сполучених Штатів.Час проведення позачергових дебатів обрано так, щоб вони збіглися з інавгураційним засіданням Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та представленням пріоритетів головування Швейцарії, які представить мій друг Ігнаціо Кассіс, чітко демонструючи, що досягнення справедливого й тривалого миру для України є головним пріоритетом цієї Організації та порядку денного.
Сибіга закликав всі держави-учасниці ОБСЄ протистояти загрозі та масштабності виклику, який найбільша і найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової війни становить для самих понять суверенітету, територіальної цілісності, свободи та людського життя.
Нагадаємо
Вночі 13 січня росія випустила по Україні 25 ракет та 293 безпілотники. Сили ППО збили 7 ракет та 240 дронів, зафіксовано влучання.