Ексклюзив
12:46 • 7120 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
08:22 • 12527 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 17297 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 29266 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 46438 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35251 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33620 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 56540 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 23066 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23696 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ 15 січня. На ньому розглянуть російські удари та ігнорування мирних зусиль під егідою США.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував екстрене засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) що відбудеться на вимогу України, через питання російських ударів та ігнорування мирних зусиль під егідою США. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Не було і не буде жодних пауз у тиску на росію, зокрема на міжнародних майданчиках, доти, доки держава-терорист твердо налаштована вести свою геноцидну агресивну війну. Після серії екстрених засідань, зокрема Ради Безпеки ООН і НАТО, цього четверга, 15 січня, на вимогу України в ОБСЄ буде розглянуто російські удари та зневагу до мирних зусиль під проводом Сполучених Штатів.Час проведення позачергових дебатів обрано так, щоб вони збіглися з інавгураційним засіданням Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та представленням пріоритетів головування Швейцарії, які представить мій друг Ігнаціо Кассіс, чітко демонструючи, що досягнення справедливого й тривалого миру для України є головним пріоритетом цієї Організації та порядку денного.

Сибіга закликав всі держави-учасниці ОБСЄ протистояти загрозі та масштабності виклику, який найбільша і найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової війни становить для самих понять суверенітету, територіальної цілісності, свободи та людського життя.

Нагадаємо

Вночі 13 січня росія випустила по Україні 25 ракет та 293 безпілотники. Сили ППО збили 7 ракет та 240 дронів, зафіксовано влучання.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Рада Безпеки ООН
НАТО
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Україна