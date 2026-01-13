Сибига анонсировал экстренное заседание ОБСЕ из-за российских ударов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал экстренное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое состоится по требованию Украины, из-за вопроса российских ударов и игнорирования мирных усилий под эгидой США. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Не было и не будет никаких пауз в давлении на Россию, в том числе на международных площадках, до тех пор, пока государство-террорист твердо настроено вести свою геноцидную агрессивную войну. После серии экстренных заседаний, в частности Совета Безопасности ООН и НАТО, в этот четверг, 15 января, по требованию Украины в ОБСЕ будут рассмотрены российские удары и пренебрежение мирными усилиями под руководством Соединенных Штатов. Время проведения внеочередных дебатов выбрано так, чтобы они совпали с инаугурационным заседанием Постоянного совета ОБСЕ в 2026 году и представлением приоритетов председательства Швейцарии, которые представит мой друг Игнацио Кассис, четко демонстрируя, что достижение справедливого и прочного мира для Украины является главным приоритетом этой Организации и повестки дня.

Сибига призвал все государства-участники ОБСЕ противостоять угрозе и масштабности вызова, который крупнейшая и самая продолжительная война в Европе со времен Второй мировой войны представляет для самих понятий суверенитета, территориальной целостности, свободы и человеческой жизни.

Напомним

Ночью 13 января Россия выпустила по Украине 25 ракет и 293 беспилотника. Силы ПВО сбили 7 ракет и 240 дронов, зафиксированы попадания.