14:07
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
08:22
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
публикации
Эксклюзивы
Сибига анонсировал экстренное заседание ОБСЕ из-за российских ударов

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал экстренное заседание ОБСЕ 15 января. На нем рассмотрят российские удары и игнорирование мирных усилий под эгидой США.

Сибига анонсировал экстренное заседание ОБСЕ из-за российских ударов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал экстренное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое состоится по требованию Украины, из-за вопроса российских ударов и игнорирования мирных усилий под эгидой США. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Не было и не будет никаких пауз в давлении на Россию, в том числе на международных площадках, до тех пор, пока государство-террорист твердо настроено вести свою геноцидную агрессивную войну. После серии экстренных заседаний, в частности Совета Безопасности ООН и НАТО, в этот четверг, 15 января, по требованию Украины в ОБСЕ будут рассмотрены российские удары и пренебрежение мирными усилиями под руководством Соединенных Штатов. Время проведения внеочередных дебатов выбрано так, чтобы они совпали с инаугурационным заседанием Постоянного совета ОБСЕ в 2026 году и представлением приоритетов председательства Швейцарии, которые представит мой друг Игнацио Кассис, четко демонстрируя, что достижение справедливого и прочного мира для Украины является главным приоритетом этой Организации и повестки дня.

Сибига призвал все государства-участники ОБСЕ противостоять угрозе и масштабности вызова, который крупнейшая и самая продолжительная война в Европе со времен Второй мировой войны представляет для самих понятий суверенитета, территориальной целостности, свободы и человеческой жизни.

Напомним

Ночью 13 января Россия выпустила по Украине 25 ракет и 293 беспилотника. Силы ПВО сбили 7 ракет и 240 дронов, зафиксированы попадания.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
НАТО
Швейцария
Соединённые Штаты
Украина