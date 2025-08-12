$41.450.06
Свіжі ночі та помірна спека без сильних опадів: яка погода чекає на українців цього тижня

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Найближчими днями в Україні переважатиме ясна погода без інтенсивних опадів. Нічні температури коливатимуться в межах 10-15 градусів, а денні максимуми не перевищуватимуть 22-27°.

Свіжі ночі та помірна спека без сильних опадів: яка погода чекає на українців цього тижня

Найближчими днями в Україні переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску - це означає переважно ясну погоду без інтенсивних опадів. Ночі залишатимуться свіжими, особливо в північних і західних регіонах, а денні максимуми не перевищуватимуть 22-27°.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, передає УНН.

Деталі

За словами синоптика найближчими днями в Україні не слід очікувати сильних та тривалих опадів, натомість буде більше сонячних промінців і менше хмарності, що сприятиме прогріванню повітря.

Водночас...повітряні потоки надходять з північного заходу, навіть деякі північні напрямки можуть бути. Це означає що...вони мають дещо свіжіший характер

- повідомила Птуха.

Температура вночі помітно знизилася. За словами речниці, нічні температури й надалі коливатимуться приблизно в межах 10–15 градусів: такі показники збережуться сьогодні та завтра в більшості регіонів. Надалі нічна температура дещо зросте, проте яскраво виражених тропічних ночей найближчими днями очікувати не варто.

По південних областях там, звичайно, нічна температура все ж таки буде дещо вище до +20 може прогрітися повітря і так само на Закарпатті. Там все ж таки свій особливий мікроклімат, скажімо так. Денні максимуми також дещо стримані. Найближчими днями північ, захід, центр - це в нас від 22 до 27 °. Бачимо без якоїсь спеки

– додала синоптик.

З заходу прийде більш спокійна повітряна маса, і температура знову підніметься до 30 градусів, іноді навіть у північних регіонах. У південних областях і на Закарпатті стовпчики термометрів можуть підійматися до 33 градусів, а на окремих локальних метеостанціях – навіть до 35.

Але одразу зазначу, як кажуть наші фахівці, все ж таки на наступному тижні, трошки, якщо зазирнути наперед, є тенденція до того, що така сильна спека утримуватися не буде. Все ж таки більш помірні будуть значення температури в межах ось 25°, ну, до 30, скажімо

- зазначила Птуха.

Кліматичні норми

За останні десятиріччя липень і серпень традиційно вважаються найспекотнішими місяцями в Україні, з середньою температурою на 1,5–2 градуси вищою за кліматичну норму.

У цьому році температурний режим має зональний характер: на півдні температура значно перевищує норму і часто сягає показників сильної спеки (до 35 градусів), а на заході та півночі через надходження свіжих повітряних мас з північного заходу температура дещо нижча.

Влітку традиційно спостерігаються конвективні погодні явища, такі як грози, шквали та град, які у цьому сезоні вже фіксувалися. Більшість науковців повязую їх частіші прояви зі зміною клімату.

Однак варто враховувати, що метеостанції не можуть охопити всю територію країни, тому деякі локальні явища можуть залишатися непоміченими.

У Львові дійсно було зафіксовано рекорд за всю історію спостережень, там за 12 днів випало в нас близько 110 мм опадів, і це дійсно рекордні значення. Тобто саме на метеостанцію такі показники не потрапляли. Важливо ще зазначити, що, звичайно, метеостанції репрезентативні, але вони не можуть охоплювати всю територію України

– пояснила Птуха.

Проблеми врожая

Інтенсивність опадів, особливо їх зливовий характер, створює проблеми в містах через велику кількість бетонних та асфальтованих поверхонь, які не вбирають воду, каже синоптик. У сільській місцевості вода краще проникає в землю. Втім липневі тривалі опади на заході спричинили перезволоження ґрунтів і ускладнили проведення польових робіт.

Водночас на півдні – недостатньо вологи, що негативно вплинуло на врожайність. Птуха зазначає, що урожай у південних областях цьогоріч виявився критично низьким.

Не має ефективної вологи вологи в грунтовому шарі, тобто це, ну, дуже погано, скажімо так. Ну, звичайно, аграрні наші агрометеорологи будуть робити певні підсумки, але вже можемо зазначити, що урожай саме для південних областей в цьому році критично низький, на жаль

- додала синоптик.

Альона Уткіна

Погода та довкілля
Україна
Львів