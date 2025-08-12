Свежие ночи и умеренная жара без сильных осадков: какая погода ждет украинцев на этой неделе

В ближайшие дни в Украине будет преобладать поле повышенного атмосферного давления – это означает преимущественно ясную погоду без интенсивных осадков. Ночи будут оставаться свежими, особенно в северных и западных регионах, а дневные максимумы не будут превышать 22-27°.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, передает УНН.

Детали

По словам синоптика, в ближайшие дни в Украине не следует ожидать сильных и продолжительных осадков, зато будет больше солнечных лучей и меньше облачности, что будет способствовать прогреву воздуха.

В то же время... воздушные потоки поступают с северо-запада, даже некоторые северные направления могут быть. Это означает, что... они имеют несколько более свежий характер - сообщила Птуха.

Температура ночью заметно снизилась. По словам пресс-секретаря, ночные температуры и в дальнейшем будут колебаться примерно в пределах 10–15 градусов: такие показатели сохранятся сегодня и завтра в большинстве регионов. В дальнейшем ночная температура несколько возрастет, однако ярко выраженных тропических ночей в ближайшие дни ожидать не стоит.

По южным областям там, конечно, ночная температура все же будет несколько выше до +20 может прогреться воздух и так же на Закарпатье. Там все же свой особый микроклимат, скажем так. Дневные максимумы также несколько сдержаны. В ближайшие дни север, запад, центр - это у нас от 22 до 27 °. Видим без какой-либо жары – добавила синоптик.

С запада придет более спокойная воздушная масса, и температура снова поднимется до 30 градусов, иногда даже в северных регионах. В южных областях и на Закарпатье столбики термометров могут подниматься до 33 градусов, а на отдельных локальных метеостанциях – даже до 35.

Но сразу отмечу, как говорят наши специалисты, все же на следующей неделе, немножко, если заглянуть вперед, есть тенденция к тому, что такая сильная жара удерживаться не будет. Все же более умеренные будут значения температуры в пределах вот 25°, ну, до 30, скажем - отметила Птуха.

Климатические нормы

За последние десятилетия июль и август традиционно считаются самыми жаркими месяцами в Украине, со средней температурой на 1,5–2 градуса выше климатической нормы.

В этом году температурный режим имеет зональный характер: на юге температура значительно превышает норму и часто достигает показателей сильной жары (до 35 градусов), а на западе и севере из-за поступления свежих воздушных масс с северо-запада температура несколько ниже.

Летом традиционно наблюдаются конвективные погодные явления, такие как грозы, шквалы и град, которые в этом сезоне уже фиксировались. Большинство ученых связывают их более частые проявления с изменением климата.

Однако стоит учитывать, что метеостанции не могут охватить всю территорию страны, поэтому некоторые локальные явления могут оставаться незамеченными.

Во Львове действительно был зафиксирован рекорд за всю историю наблюдений, там за 12 дней выпало у нас около 110 мм осадков, и это действительно рекордные значения. То есть именно на метеостанцию такие показатели не попадали. Важно еще отметить, что, конечно, метеостанции репрезентативны, но они не могут охватывать всю территорию Украины – пояснила Птуха.

Проблемы урожая

Интенсивность осадков, особенно их ливневый характер, создает проблемы в городах из-за большого количества бетонных и асфальтированных поверхностей, которые не впитывают воду, говорит синоптик. В сельской местности вода лучше проникает в землю. Впрочем, июльские продолжительные осадки на западе вызвали переувлажнение почв и усложнили проведение полевых работ.

В то же время на юге – недостаточно влаги, что негативно повлияло на урожайность. Птуха отмечает, что урожай в южных областях в этом году оказался критически низким.

Нет эффективной влаги в почвенном слое, то есть это, ну, очень плохо, скажем так. Ну, конечно, аграрные наши агрометеорологи будут делать определенные итоги, но уже можем отметить, что урожай именно для южных областей в этом году критически низкий, к сожалению - добавила синоптик.

