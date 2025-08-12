Свежие ночи и умеренная жара без сильных осадков: какая погода ждет украинцев на этой неделе

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Эксклюзив
09:50 • 8734 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 10026 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 8040 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 7208 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
06:06 • 12071 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 17796 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 79944 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 127259 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 178489 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128960 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4.3м/с
37%
755мм
Популярные новости
Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направленииVideo12 августа, 01:23 • 15493 просмотра
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета12 августа, 02:50 • 18933 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины12 августа, 03:11 • 14224 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT06:46 • 11965 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 14793 просмотра
публикации
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 8734 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 7116 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 14830 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 79944 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 127259 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Вадим Филашкин
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Польша
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 9562 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 21714 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 178493 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 122157 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 238197 просмотра
Актуальное
Truth Social
Financial Times
Леопард 2
MIM-104 Patriot
Хранитель

Свежие ночи и умеренная жара без сильных осадков: какая погода ждет украинцев на этой неделе

Киев • УНН

 • 622 просмотра

В ближайшие дни в Украине будет преобладать ясная погода без интенсивных осадков. Ночные температуры будут колебаться в пределах 10-15 градусов, а дневные максимумы не превысят 22-27°.

Свежие ночи и умеренная жара без сильных осадков: какая погода ждет украинцев на этой неделе

В ближайшие дни в Украине будет преобладать поле повышенного атмосферного давления – это означает преимущественно ясную погоду без интенсивных осадков. Ночи будут оставаться свежими, особенно в северных и западных регионах, а дневные максимумы не будут превышать 22-27°.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, передает УНН.

Детали

По словам синоптика, в ближайшие дни в Украине не следует ожидать сильных и продолжительных осадков, зато будет больше солнечных лучей и меньше облачности, что будет способствовать прогреву воздуха.

В то же время... воздушные потоки поступают с северо-запада, даже некоторые северные направления могут быть. Это означает, что... они имеют несколько более свежий характер

- сообщила Птуха.

Температура ночью заметно снизилась. По словам пресс-секретаря, ночные температуры и в дальнейшем будут колебаться примерно в пределах 10–15 градусов: такие показатели сохранятся сегодня и завтра в большинстве регионов. В дальнейшем ночная температура несколько возрастет, однако ярко выраженных тропических ночей в ближайшие дни ожидать не стоит.

По южным областям там, конечно, ночная температура все же будет несколько выше до +20 может прогреться воздух и так же на Закарпатье. Там все же свой особый микроклимат, скажем так. Дневные максимумы также несколько сдержаны. В ближайшие дни север, запад, центр - это у нас от 22 до 27 °. Видим без какой-либо жары

– добавила синоптик.

С запада придет более спокойная воздушная масса, и температура снова поднимется до 30 градусов, иногда даже в северных регионах. В южных областях и на Закарпатье столбики термометров могут подниматься до 33 градусов, а на отдельных локальных метеостанциях – даже до 35.

Но сразу отмечу, как говорят наши специалисты, все же на следующей неделе, немножко, если заглянуть вперед, есть тенденция к тому, что такая сильная жара удерживаться не будет. Все же более умеренные будут значения температуры в пределах вот 25°, ну, до 30, скажем

- отметила Птуха.

Климатические нормы

За последние десятилетия июль и август традиционно считаются самыми жаркими месяцами в Украине, со средней температурой на 1,5–2 градуса выше климатической нормы.

В этом году температурный режим имеет зональный характер: на юге температура значительно превышает норму и часто достигает показателей сильной жары (до 35 градусов), а на западе и севере из-за поступления свежих воздушных масс с северо-запада температура несколько ниже.

Летом традиционно наблюдаются конвективные погодные явления, такие как грозы, шквалы и град, которые в этом сезоне уже фиксировались. Большинство ученых связывают их более частые проявления с изменением климата.

Однако стоит учитывать, что метеостанции не могут охватить всю территорию страны, поэтому некоторые локальные явления могут оставаться незамеченными.

Во Львове действительно был зафиксирован рекорд за всю историю наблюдений, там за 12 дней выпало у нас около 110 мм осадков, и это действительно рекордные значения. То есть именно на метеостанцию такие показатели не попадали. Важно еще отметить, что, конечно, метеостанции репрезентативны, но они не могут охватывать всю территорию Украины

– пояснила Птуха.

Проблемы урожая

Интенсивность осадков, особенно их ливневый характер, создает проблемы в городах из-за большого количества бетонных и асфальтированных поверхностей, которые не впитывают воду, говорит синоптик. В сельской местности вода лучше проникает в землю. Впрочем, июльские продолжительные осадки на западе вызвали переувлажнение почв и усложнили проведение полевых работ.

В то же время на юге – недостаточно влаги, что негативно повлияло на урожайность. Птуха отмечает, что урожай в южных областях в этом году оказался критически низким.

Нет эффективной влаги в почвенном слое, то есть это, ну, очень плохо, скажем так. Ну, конечно, аграрные наши агрометеорологи будут делать определенные итоги, но уже можем отметить, что урожай именно для южных областей в этом году критически низкий, к сожалению

- добавила синоптик.

Над Украиной антициклон, дожди маловероятны - Диденко12.08.25, 12:35 • 894 просмотра

Алена Уткина

Погода и окружающая среда
Украина
Львов