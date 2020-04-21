Суїцидальні настрої та домашнє насильство: як карантин впливає на мешканців столиці

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Із початку введення протиепідемічних заходів, на гарячу лінію психологічної підтримки Київського міського центру роботи з жінками, зросла кількість звернень від чоловіків із суїцидальними настроями. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.

“Уперше психологи телефону довіри повідомили про нову динаміку: на 20% зросла кількість звернень чоловіків. Як з’ясувалося, переважну більшість тривожить вимушене безробіття. Чоловіки втратили звичні ролі, не мають заробітку, як наслідок — виникають сварки в родинах, образи, відчуття провини й безвиході. Психологи наразі мають 1-2 телефонних дзвінка на день, які стосуються саме суїцидальних намірів чоловіків”, — зазначила Хонда.

За її словами, за минулий тиждень соціальні служби та поліція зафіксували 451 звернення щодо домашнього насильства.

Вона також додала, що кількість випадків домашнього насильства за перший квартал 2020 року становить 5661. З них найбільше звернень від жінок — 4636. Від чоловіків та дітей зафіксовано 1010 та 15 звернень відповідно. Від осіб з інвалідністю надійшло 2 звернення. Виписано 939 термінових заборонних приписів для кривдників.

У разі виникнення потреби у допомозі КМДА радить киянам звертатися до Служби психологічної підтримки за номером: 044 272-15-00 (з мобільного) або 15-00 (зі стаціонарного телефону).

Як повідомляв УНН, наприкінці минулого тижня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що платформу емоційної підтримки, що запустили на базі Моніторингового центру, відвідали вже понад 12 тисяч користувачів. Половина тих, хто звернувся за персональною допомогою, скаржаться на страх у зв’язку з пандемією.

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