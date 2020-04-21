Суицидальные настроения и домашнее насилие: как карантин влияет на жителей столицы

КИЕВ. 21 апреля. УНН. С начала введения противоэпидемических мероприятий, на горячую линию психологической поддержки Киевского городского центра работы с женщинами, возросло количество обращений от мужчин с суицидальными настроениями. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы КГГА.