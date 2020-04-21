Суицидальные настроения и домашнее насилие: как карантин влияет на жителей столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. С начала введения противоэпидемических мероприятий, на горячую линию психологической поддержки Киевского городского центра работы с женщинами, возросло количество обращений от мужчин с суицидальными настроениями. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы КГГА.
"Впервые психологи телефона доверия сообщили о новой динамике: на 20% возросло количество обращений мужчин. Как выяснилось, подавляющее большинство тревожит вынужденная безработица. Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие - возникают ссоры в семьях, обиды, чувства вины и безысходности. Психологи сейчас имеют 1-2 телефонных звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин", - отметила Хонда.
По ее словам, за прошедшую неделю социальные службы и полиция зафиксировали 451 обращение относительно домашнего насилия.
Она также добавила, что количество случаев домашнего насилия за первый квартал 2020 года составляет 5661. Из них больше всего обращений от женщин - 4636. От мужчин и детей зафиксировано 1010 и 15 обращений соответственно. От лиц с инвалидностью поступило 2 обращения. Выписано 939 срочных запретительных предписаний для обидчиков.
В случае возникновения потребности в помощи КГГА советует киевлянам обращаться в Службу психологической поддержки по телефону:
Как сообщал УНН, в конце прошлой недели мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что платформу эмоциональной поддержки, что запустили на базе Мониторингового центра, посетили уже более 12 000 пользователей. Половина тех, кто обратился за персональной помощью, жалуются на страх в связи с пандемией.