Кличко озвучив найчастіші звернення на платформі психологічної підтримки

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Платформу емоційної підтримки, що запустили на базі Моніторингового центру, відвідали вже понад 12 тисяч користувачів. Половина тих, хто звернувся за персональною допомогою, скаржаться на страх у зв’язку з пандемією. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Платформу емоційної підтримки, що запустив на базі Моніторингового центру з протидії COVID-19 "Освітній хаб столиці", відвідали вже понад 12 тисяч користувачів. За допомогою звертаються не тільки кияни, а й жителі інших міст України, дехто – з-за кордону", - сказав Кличко.

З його слів, географія роботи сайту складає вже 12 областей України, 14 іноземних країн.

"Хоча більшість (людей, що звертаються – ред.) – це кияни, 75%. Найбільший щоденний запит на сервіси – це онлайн-курси та психологічна допомога. Майже 50% тих, хто звернувся за персональною допомогою, скаржаться на страх у зв’язку з пандемією та роздратованість потокам негативної інформації. 17% стривожені проблемами дистанційного навчання, а 15% потребують допомоги у зв’язку з насильством у сім’ї. Тому на сайті додали окрему послугу – індивідуальні консультації щодо випадків домашнього насильства. Їх надають фахівці", - додав мер.

Нагадаємо, за словами Віталія Кличка, через пандемію коронавірусу Київ втратив понад 1 мільярд гривень, і втрати можуть бути більшими.

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