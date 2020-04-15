Кличко озвучил частые обращения на платформе психологической поддержки

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Платформу эмоциональной поддержки, которую запустили на базе Мониторингового центра, посетили уже более 12 тысяч пользователей. Половина тех, кто обратился за персональной помощью, жалуются на страх в связи с пандемией. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.