Кличко озвучил частые обращения на платформе психологической поддержки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Платформу эмоциональной поддержки, которую запустили на базе Мониторингового центра, посетили уже более 12 тысяч пользователей. Половина тех, кто обратился за персональной помощью, жалуются на страх в связи с пандемией. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Платформу эмоциональной поддержки, которую запустил на базе Мониторингового центра по противодействию COVID-19 "Образовательный хаб столицы", посетили уже более 12 тысяч пользователей. За помощью обращаются не только киевляне, но и жители других городов Украины, некоторые - из-за рубежа", - сказал Кличко.
По его словам, география работы сайта составляет уже 12 областей Украины, 14 зарубежных стран.
"Хотя большинство (людей, обращающихся - ред.) - это киевляне, 75%. Наибольший ежедневный запрос на сервисы - это онлайн-курсы и психологическая помощь. Почти 50% обратившихся за персональной помощью, жалуются на страх в связи с пандемией и раздражительность потокам негативной информации. 17% встревожены проблемами дистанционного обучения, а 15% нуждаются в помощи в связи с насилием в семье. Поэтому на сайте добавили отдельную услугу - индивидуальные консультации по случаям домашнего насилия. Их предоставляют специалисты", - добавил мэр.
Напомним, по словам Виталия Кличко, из-за пандемии коронавируса Киев потерял более 1 миллиарда гривен, и потери могут быть больше.