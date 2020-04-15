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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 2154 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 19891 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 39136 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 42915 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 61282 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 69488 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130461 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Кличко озвучил частые обращения на платформе психологической поддержки

Кличко озвучил частые обращения на платформе психологической поддержки

Киев  •  УНН

 • 14802 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Платформу эмоциональной поддержки, которую запустили на базе Мониторингового центра, посетили уже более 12 тысяч пользователей. Половина тех, кто обратился за персональной помощью, жалуются на страх в связи с пандемией. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Платформу эмоциональной поддержки, которую запустил на базе Мониторингового центра по противодействию COVID-19 "Образовательный хаб столицы", посетили уже более 12 тысяч пользователей. За помощью обращаются не только киевляне, но и жители других городов Украины, некоторые - из-за рубежа", - сказал Кличко.

По его словам, география работы сайта составляет уже 12 областей Украины, 14 зарубежных стран.

"Хотя большинство (людей, обращающихся - ред.) - это киевляне, 75%. Наибольший ежедневный запрос на сервисы - это онлайн-курсы и психологическая помощь. Почти 50% обратившихся за персональной помощью, жалуются на страх в связи с пандемией и раздражительность потокам негативной информации. 17% встревожены проблемами дистанционного обучения, а 15% нуждаются в помощи в связи с насилием в семье. Поэтому на сайте добавили отдельную услугу - индивидуальные консультации по случаям домашнего насилия. Их предоставляют специалисты", - добавил мэр.

Напомним, по словам Виталия Кличко, из-за пандемии коронавируса Киев потерял более 1 миллиарда гривен, и потери могут быть больше.

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