Через пандемію столиця втратила понад 1 млрд гривень - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Через пандемію коронавірусу Київ втратив понад 1 мільярд гривень, і втрати можуть бути більшими. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні складна ситуація не тільки в Україні. Криза, яку спричинила пандемія, дуже вдарила по економіці навіть таких держав, як США та Китай. Звісно, що й Україна несе великі фінансові втрати. Київ – не виключення. Уже сьогодні можна говорити, що столиця втратила понад 1 мільярд гривень через заходи, пов’язані з пандемією коронавірусу. І я не виключаю, що ця цифра може збільшитись", - сказав Кличко.
З його слів, ситуація ускладнюється тим, що поки неможливо точно визначити, скільки триватиме карантин.
"Тому ми вже ухвалили відповідні рішення та скоротили витрати міста на 4,1 млрд гривень. Це болючі, але необхідні кроки. Ми повинні зробити все, аби місто протрималося і скоріше повернулося до звичного життя", - зазначив мер.
Водночас, він повідомив, що будівництво важливих об'єктів інфраструктури у столиці не зупинене.
Як повідомлялося раніше в УНН, МВФ прогнозує падіння економіки України на 7,7%.