Через пандемію столиця втратила понад 1 млрд гривень - Кличко

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 85708 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 147916 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 94664 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 324637 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 165845 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 140274 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 193946 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 122999 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107761 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104547 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 123698 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125080 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 34894 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 142781 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 66833 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 66938 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 85708 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 147916 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 142880 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 324637 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17115 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19085 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26190 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 34958 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125146 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Через пандемію столиця втратила понад 1 млрд гривень - Кличко

Київ • УНН

 • 13144 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Через пандемію коронавірусу Київ втратив понад 1 мільярд гривень, і втрати можуть бути більшими. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Через пандемію столиця втратила понад 1 млрд гривень - Кличко

"Сьогодні складна ситуація не тільки в Україні. Криза, яку спричинила пандемія, дуже вдарила по економіці навіть таких держав, як США та Китай. Звісно, що й Україна несе великі фінансові втрати. Київ – не виключення. Уже сьогодні можна говорити, що столиця втратила понад 1 мільярд гривень через заходи, пов’язані з пандемією коронавірусу. І я не виключаю, що ця цифра може збільшитись", - сказав Кличко.

З його слів, ситуація ускладнюється тим, що поки неможливо точно визначити, скільки триватиме карантин.

"Тому ми вже ухвалили відповідні рішення та скоротили витрати міста на 4,1 млрд гривень. Це болючі, але необхідні кроки. Ми повинні зробити все, аби місто протрималося і скоріше повернулося до звичного життя", - зазначив мер.

Водночас, він повідомив, що будівництво важливих об'єктів інфраструктури у столиці не зупинене.

Як повідомлялося раніше в УНН, МВФ прогнозує падіння економіки України на 7,7%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46