Из-за пандемии столица потеряла более 1 млрд гривен - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Из-за пандемии коронавируса Киев потерял более 1 млрд гривен, и потери могут быть большими. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня сложная ситуация не только в Украине. Кризис, который вызвала пандемия, сильно ударил по экономике даже таких государств, как США и Китай. Конечно, и Украина несет большие финансовые потери. Киев - не исключение. Уже сегодня можно говорить, что столица потеряла более 1 млрд гривен за мероприятия, связанные с пандемией коронавируса. И я не исключаю, что эта цифра может увеличиться", - сказал Кличко.
По его словам, ситуация усложняется тем, что пока невозможно точно определить, сколько продлится карантин.
"Поэтому мы уже приняли соответствующие решения и сократили расходы города на 4,1 млрд гривен. Это болезненные, но необходимые шаги. Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к привычной жизни", - отметил мэр.
Вместе с тем он сообщил, что строительство важных объектов инфраструктуры в столице не остановлено.
Как сообщалось ранее в УНН, МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%.