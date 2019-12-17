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Сутички під ВР: лікарі вирішують, чи робити пораненому нацгвардійцю трепанацію черепа

Київ • УНН

 • 12994 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Під час сутичок під стінами Верховної ради поранення отримав військовослужбовець Національної гвардії. Наразі лікарі вирішують - робити чи не робити йому трепанацію черепа, передає УНН із посиланням на повідомлення поліції Києва у Facebook.

"Наразі лікарі проводять консиліум для того, щоби вирішити питання – робити чи не робити трепанацію черепу військовослужбовцю Національної гвардії - учаснику бойових дій підполковнику Кулінко Ю.В", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, проводяться невідкладні слідчі дії. Зокрема поліцейські вивчають відеозаписи сутички для встановлення всіх правопорушників.
На цей час слідчі готують оголошення підозри трьом активним учасникам події.

Нагадаємо: внаслідок сутички постраждало 17 правоохоронців та двоє мітингувальників (одному із них інший участник протестної акції влучив бруківкою в голову).

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