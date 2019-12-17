Сутички під ВР: слідчі готують підозри трьом особам
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Через сутичку біля Верховної Ради України слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим участникам мітингу та правоохоронцям, передає УНН із посиланням на повідомлення поліції Києва на офіційній сторінці у Facebook.
"У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, проводяться невідкладні слідчі дії. Зокрема поліцейські вивчають відеозаписи сутички для встановлення всіх правопорушників. На цей час слідчі готують оголошення підозри трьом активним учасникам події", - повідомили у поліції.
Крім того, у повідомленні зазначено, що правоохоронці збирають та аналізують всі фото- і відеоматеріали для надання правової оцінки діям інших учасників події.
Також стало відомо, що наразі лікарі проводять консиліум для того, щоби вирішити питання – робити чи не робити трепанацію черепу військовослужбовцю Національної гвардії - учаснику бойових дій підполковнику Кулінко Ю.В.
Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення. Внаслідок сутички постраждало 17 правоохоронців та двоє мітингувальників (одному із них інший участник протестної акції влучив бруківкою в голову). Також повідомлялося, що поліцейські у столиці демонтували військові намети у районі Верховної Ради, де проходила акція, та затримали найбільш активних її учасників.
Як раніше повідомляв УНН, мітингувальники під Верховною Радою України розібрали бруківку та розбили нею вікна.
Окрім цього, внаслідок сутичок під Верховною Радою України на даний момент повідомляється 26 затриманих правопорушників.