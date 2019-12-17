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Столкновения под ВР: следователи готовят подозрения трем лицам

Столкновения под ВР: следователи готовят подозрения трем лицам

Киев  •  УНН

 • 23384 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Из-за стычки возле Верховной Рады Украины следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Киева на официальной странице в Facebook.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. В частности полицейские изучают видеозаписи столкновения для установления всех правонарушителей. В настоящее время следователи готовят объявление подозрения трем активным участникам происшествия", - сообщили в полиции.

Кроме того, в сообщении отмечается, что правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события.

Также стало известно, что сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате столкновения пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову). Также сообщалось, что полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходила акция, и задержали наиболее активных ее участников.

Как ранее сообщал УНН, митингующие под Верховной Радой Украины разобрали мостовую и разбили ею окна.

Кроме этого, в результате столкновений под Верховной Радой Украины на данный момент сообщается 26 задержанных правонарушителей.

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