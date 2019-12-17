Сутички під ВР: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом сутичок під Верховною Радою. Про під час брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“Поліцейські зараз працюють з тими 26 затриманими, вивчаємо відеодокази, щоб надати кваліфіковану юридичну оцінку їх діям. Порушено вже кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Проводиться розслідування”, — пояснив він.
Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення. У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню. Також повідомлялося, що поліцейські у столиці демонтували військові намети у районі Верховної Ради, де проходить акція, та затримали найбільш активних її учасників.
Як раніше повідомляв УНН, мітингувальники під Верховною Радою України розібрали бруківку та розбили нею вікна.
Окрім цього, внаслідок сутичок під Верховною Радою України на даний момент повідомляється про 17 постраждалих правоохоронців та 26 затриманих правопорушників.