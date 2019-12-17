Столкновения под ВР: врачи решают, делать ли раненому нацгвардейцу трепанацию черепа

"Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. В частности полицейские изучают видеозаписи столкновений для установления всех правонарушителей.

В настоящее время следователи готовят объявление подозрения трем активным участникам события.

Напомним результате столкновения пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову).