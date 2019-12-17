Столкновения под ВР: врачи решают, делать ли раненому нацгвардейцу трепанацию черепа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Во время столкновений под стенами Верховной Рады ранения получил военнослужащий Национальной гвардии. Сейчас врачи решают - делать или не делать ему трепанацию черепа, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Киева в Facebook.
"Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. В частности полицейские изучают видеозаписи столкновений для установления всех правонарушителей.
В настоящее время следователи готовят объявление подозрения трем активным участникам события.
Напомним результате столкновения пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову).