Супутникові знімки не фіксують ознак "систематичного обстрілу" ЗАЕС, незважаючи на заяву путіна - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Ознак "систематичного обстрілу" Запорізькій АЕС немає, свідчать нові супутникові знімки Maxar Technologies, які є у розпорядженні CNN, пише УНН.
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"Це суперечить п'ятничним заявам президента росії володимира путіна про те, що українські військові неодноразово завдавали ударів по станції", - пише видання.
Деталі
Останні супутникові знімки Maxar Technologies було зроблено у п'ятницю вранці.
CNN проаналізував ряд супутникових знімків комплексу атомної електростанції, і дійшов висновку, що пошкодження чи руйнування практично не змінилися з 19 липня.
Додамо
путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном дав згоду допустити на ЗАЕС експертів МАГАТЕ.
Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії може відвідати Запорізьку АЕС на початку вересня.