путін погодився направити на ЗАЕС експертів МАГАТЕ - Єлисейський палац
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. російський диктатор володимир путін погодився направити на Запорізьку АЕС експертів МАГАТЕ. Про це повідомляє Єлисейський палац, передає УНН.
Повідомляється, що президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.
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"Президент Республіки ще раз наголосив на своєму занепокоєнні ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки, і висловився за якнайшвидше направлення на майданчик місії експертів МАГАТЕ, в умовах погоджено Україною та ООН. Президент російської федерації повідомив Президента Республіки про свою згоду на розгортання цієї місії та зазначених способів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Відзначається, що Макрон і путін знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями після обговорень між технічними групами та до розгортання місії.
Доповнення
Повідомлялось, що делегація Міжнародного агентства з атомної енергії може відвідати Запорізьку АЕС на початку вересня.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав росію негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС, і допустити туди місію МАГАТЕ.