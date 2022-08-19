Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС возможна в начале сентября - россия

Детали

Выступая на пресс-конференции в Москве, михаил ульянов заявил, что миссия может состояться "вполне реально, вероятно, в начале сентября, если снова не возникнут какие-то посторонние факторы".

Стороны обсуждают маршрут, количество людей, которые примут участие в миссии, продолжительность миссии и ее задачи, добавил он.

По его словам, россия выступает за визит МАГАТЭ, но якобы Украина продолжает препятствовать этому процессу.

ульянов охарактеризовал ситуацию на ЗАЭС как "крайне тревожную", заявив, что обстрелы недопустимы.

ульянов также выступил против оценки западных экспертов об отсутствии угрозы серьезной катастрофы, указав при этом, что несколько стран в случае аварии окажутся в зоне ядерного заражения.

Заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков повторил мнение ульянова на отдельной пресс-конференции в Москве, критикуя "безрассудство", с которой страны "играют с ядерной безопасностью".

"Люди полностью потеряли чувство реальности и ради своих политических и геополитических целей готовы сделать второй Чернобыль", – сказал он.

рябков также раскритиковал "двузначность и лукавство" главы ООН Антониу Гутерриша относительно миссии МАГАТЭ, заявив, что россия будет продолжать настаивать на визите.