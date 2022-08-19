Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС возможна в начале сентября - россия

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 12356 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 41037 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 89401 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 124404 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 123378 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 273807 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134551 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122634 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 375839 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84253 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
68%
Популярные новости

В Ровно ДТП на улице Соборной: три человека пострадали

8 апреля, 19:48 • 5888 просмотра

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в складском ангаре на площади 600 м²

8 апреля, 20:00 • 3694 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 11659 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 9244 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 6480 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 273807 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 297256 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 375839 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 352086 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 398333 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79150 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112848 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132439 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171491 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80669 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС возможна в начале сентября - россия

Киев • УНН

 • 139255 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Делегация Международного агентства по атомной энергии может посетить Запорожскую АЭС в начале сентября, сообщил в пятницу представитель россии в МАГАТЭ. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС возможна в начале сентября - россия

Детали

Выступая на пресс-конференции в Москве, михаил ульянов заявил, что миссия может состояться "вполне реально, вероятно, в начале сентября, если снова не возникнут какие-то посторонние факторы".

Стороны обсуждают маршрут, количество людей, которые примут участие в миссии, продолжительность миссии и ее задачи, добавил он.

По его словам, россия выступает за визит МАГАТЭ, но якобы Украина продолжает препятствовать этому процессу.

ульянов охарактеризовал ситуацию на ЗАЭС как "крайне тревожную", заявив, что обстрелы недопустимы.

ульянов также выступил против оценки западных экспертов об отсутствии угрозы серьезной катастрофы, указав при этом, что несколько стран в случае аварии окажутся в зоне ядерного заражения.

Заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков повторил мнение ульянова на отдельной пресс-конференции в Москве, критикуя "безрассудство", с которой страны "играют с ядерной безопасностью".

"Люди полностью потеряли чувство реальности и ради своих политических и геополитических целей готовы сделать второй Чернобыль", – сказал он.

рябков также раскритиковал "двузначность и лукавство" главы ООН Антониу Гутерриша относительно миссии МАГАТЭ, заявив, что россия будет продолжать настаивать на визите.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77