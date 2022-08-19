Місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС можлива на початку вересня - росія
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Делегація Міжнародного агентства з атомної енергії може відвідати Запорізьку АЕС на початку вересня, повідомив у п'ятницю представник росії у МАГАТЕ. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.
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Виступаючи на пресконференції в Москві, михайло ульянов заявив, що місія може відбутися "цілком реально, ймовірно, на початку вересня, якщо знову не виникнуть якісь сторонні фактори".
Наразі сторони обговорюють маршрут, кількість людей, які візьмуть участь у місії, тривалість місії та її завдання, додав він.
За його словами, росія виступає за візит МАГАТЕ, але нібито Україна продовжує перешкоджати цьому процесу.
ульянов охарактеризував ситуацію на ЗАЕС як "вкрай тривожну", заявивши, що обстріли неприпустимі.
ульянов також виступив проти оцінки західних експертів про відсутність наразі загрози серйозної катастрофи, вказавши при цьому, що кілька країн у разі аварії опиняться у зоні ядерного зараження.
Заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков повторив думку ульянова на окремій пресконференції в Москві, критикуючи "нерозсудливість", з якою країни "грають з ядерною безпекою".
"Люди повністю втратили почуття реальності і заради своїх політичних та геополітичних цілей готові зробити другий Чорнобиль", - сказав він.
рябков також розкритикував "двозначність і лукавство" голови ООН Антоніу Гутерреша щодо місії МАГАТЕ, заявивши, що росія продовжуватиме наполягати на візиті.