Спутниковые снимки не фиксируют признаки "систематического обстрела" ЗАЭС, несмотря на заявление путина - CNN

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"Это противоречит пятничным заявлениям президента россии владимира путина о том, что украинские военные неоднократно наносили удары по станции", - пишет издание.

Детали

Последние спутниковые снимки Maxar Technologies были сделаны в пятницу утром.

CNN проанализировал ряд спутниковых снимков комплекса атомной электростанции и пришел к выводу, что повреждения или разрушения практически не изменились с 19 июля.

Добавим

путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном дал согласие допустить на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ.

Делегация Международного агентства по атомной энергии может посетить Запорожскую АЭС в начале сентября.