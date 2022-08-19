Спутниковые снимки не фиксируют признаки "систематического обстрела" ЗАЭС, несмотря на заявление путина - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Признаков "систематического обстрела" Запорожской АЭС нет, свидетельствуют новые спутниковые снимки Maxar Technologies, которые есть в распоряжении CNN, пишет УНН.
Цитата
"Это противоречит пятничным заявлениям президента россии владимира путина о том, что украинские военные неоднократно наносили удары по станции", - пишет издание.
Детали
Последние спутниковые снимки Maxar Technologies были сделаны в пятницу утром.
CNN проанализировал ряд спутниковых снимков комплекса атомной электростанции и пришел к выводу, что повреждения или разрушения практически не изменились с 19 июля.
Добавим
путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном дал согласие допустить на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ.
Делегация Международного агентства по атомной энергии может посетить Запорожскую АЭС в начале сентября.