Сумщина: росіяни 37 разів обстріляли прикордоння, є поранений цивільний
Київ • УНН
Росіяни 37 разів обстріляли мешканців прикордонної території Сумської області, поранивши місцевого жителя у Середино-Будській громаді.
Росіяни 37 разів відкривали вогонь по мешканцях прикордоння Сумської області. Через атаки загарбників у Середино-Будській громаді травм зазнав місцевий мешканець. Про ситуацію в регіоні розповіли у вечірньому зведенні за добу Сумська ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. … Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (10 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець.
Деталі
За підрахунками обласної влади на Сумщині у вівторок пролунало 222 вибухи.
Від атак росіян окрім Середино-Будської громади потерпали мешканці ще 11 громад.
▪️Білопільська громада: ворог бив з мінометів (26 вибухів), АГС (30 вибухів), артилерії (10 вибухів).
▪️Великописарівська громада: здійснено обстріл з АГС (14 вибухів), артилерії (3 вибухи) та мінометів (11 вибухів).
▪️Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).
▪️Есманьська громада: були кулеметні обстріли та мінометні обстріли (5 вибухів).
▪️Путивльська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).
▪️Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (15 вибухів) та мінометний обстріл (14 вибухів).
▪️Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).
▪️Краснопільська громада: здійснено обстріл з РСЗВ, артилерії (7 вибухів) та мінометів (3 вибухи).
▪️Юнаківська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
▪️Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (20 вибухів).
▪️Шалигинська громада: здійснено обстріл з АГС (15 вибухів), з кулеметів та мінометів (2 вибухи).
росіяни атакували Сумщину касетними авіабомбами: місцевих просять бути обережними05.03.24, 18:22 • 25944 перегляди
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У ніч на 5 березня та сьогодні зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів.