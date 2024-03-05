рф вночі та вранці 12 разів вдарила по Сумщині: було 56 вибухів
Київ • УНН
росія обстріляла 7 громад Сумської області, спричинивши 56 вибухів.
У ніч на 5 березня та сьогодні зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів. Про це у вівторок повідомила Сумська ОВА, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, ворожих обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Зноб-Новгородська та Середино-Будська громади.
Краснопільська громада - ворог вдарив з артилерії (2 вибухи).
Юнаківська громада - здійснено пуск ракет НАР з літака (2 вибухи).
Свеська громада - зафіксовано пуск ракет НАР з літака (2 вибухи).
Великописарівська громада - росіяни били з артилерії (6 вибухів) та гранатометів (14 вибухів).
Середино-Будська громада - здійснено мінометні обстріли (14 вибухів) та артилерійські обстріли (9 вибухів).
Зноб-Новгородська громада - зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи).
Білопільська громада - 4 міни скинув ворог на територію громади.
Майже 40 протитанкових мін та 10 саморобних вибухових пристроїв: на Сумщині виявлено схрон з боєприпасами 04.03.24, 14:00 • 22090 переглядiв