Майже 40 протитанкових мін та 10 саморобних вибухових пристроїв: на Сумщині виявлено схрон з боєприпасами
Київ • УНН
Працівники ДБР виявили схованку з майже 40 протитанковими мінами та 10 саморобними вибуховими пристроями, залишеними російськими військами поблизу кордону в Сумській області.
Працівники ДБР у ході оперативних заходів виявили схрон боєприпасів, обладнаний військовими рф поблизу кордону на Сумщині, де зберігалось майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
У замаскованому в лісосмузі сховищі зберігалось майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометних постріли та два ящики з патронами калібру 14,5 мм,
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За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони України під час деокупації території Сумської області.
Зазначається, що після проведення експертизи, вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони та працюватимуть проти ворога.
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