Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами
Киев • УНН
Работники ГБР обнаружили тайник с почти 40 противотанковыми минами и 10 самодельными взрывными устройствами, оставленными российскими войсками вблизи границы в Сумской области.
Работники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили схрон боеприпасов, оборудованный военными рф вблизи границы на Сумщине, где хранилось почти сорок противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.
В замаскированном в лесополосе хранилище хранилось почти сорок противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств, два гранатометных выстрела и два ящика с патронами калибра 14,5 мм,
Детали
По оперативной информации, он предназначался для ДРГ врага, которые были нейтрализованы Силами обороны Украины во время деоккупации территории Сумской области.
Отмечается, что после проведения экспертизы, изъятые боеприпасы будут переданы на нужды Сил обороны и будут работать против врага.
Напомним
Правоохранители обнаружили тайник с гранатометами, пулеметами, автоматами, боеприпасами и взрывчаткой в заброшенном здании в одном из сел Черниговской области.
Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами
Работники ГБР обнаружили тайник с почти 40 противотанковыми минами и 10 самодельными взрывными устройствами, оставленными российскими войсками вблизи границы в Сумской области.
Уже были повреждены: посольство Украины в Польше опровергло нападение фермеров на машины для ВСУ
Посольство Украины в Польше опровергло сообщения о том, что польские фермеры повредили украинскую военную технику, заявив, что машины были повреждены еще до прибытия в Польшу.
В рф заявили, что Германия "так и не денацифицирована до конца": в ФРГ назвали это "абсурдом"
Официальный представитель мид россии мария захарова заявила, что Германия "так и не денацифицирована до конца, что в ФРГ назвали абсурдной попыткой запугивания.
В Польше на поле упал неопознанный объект: подозревают, что речь идет о метеорологическом шаре, место охраняет полиция
Полиция на северо-востоке Польши охраняет неопознанный объект, упавший в поле вблизи Милаково, пока военные не осмотрят его и не определят, что это.
Плененного полицейского пытали: начальнику и работникам Еленовской колонии объявили подозрение
Начальнику и сотрудникам Еленовской колонии в Донецкой области сообщено о подозрении за пытки пленного украинского полицейского.
Обеспечение Сил обороны, экономическая устойчивость и реформы - Шмыгаль о главных задачах Украины в 2024 году
Премьер-министр Денис Шмыгаль очертил три основные задачи для Украины в этом году: обеспечение безопасности и обороны, обеспечение экономической стабильности и проведение реформ на пути к Европейскому Союзу и восстановлению Украины.
Присвоил более 250 тыс. грн на ремонте укрытия: на Киевщине разоблачили директора общества
Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью. Его обвиняют в помощи присвоения денег из местного бюджета.
Мы обсудим Украину и обратимся к вопросу денег для поддержки украинцев - Еврокомиссар по внутренним делам
Министры внутренних дел стран ЕС обсудят ситуацию в Украине, и министр внутренних дел Игорь Клименко присоединится к ним в режиме онлайн. Планируют коснутся вопроса о расходовании средств для поддержки Украины на пути к ЕС.
Более 30 млрд грн: Шмыгаль назвал нынешнюю сумму направленных на фортификации и оборонительные рубежи денег
Более 30 миллиардов гривен из резервного фонда бюджета и других источников выделили на фортификации и строительство оборонительных рубежей с начала 2024 года.
Переговоры с ХАМАСом в Каире: СМИ сообщили о "значительном прогрессе" на пути к перемирию и освобождению заложников
Египетские посредники сообщили о значительном прогрессе в переговорах с ХАМАСом в Каире по перемирию в Газе и освобождению заложников.