Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами

Работники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили схрон боеприпасов, оборудованный военными рф вблизи границы на Сумщине, где хранилось почти сорок противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

В замаскированном в лесополосе хранилище хранилось почти сорок противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств, два гранатометных выстрела и два ящика с патронами калибра 14,5 мм, - говорится в сообщении.

Детали

По оперативной информации, он предназначался для ДРГ врага, которые были нейтрализованы Силами обороны Украины во время деоккупации территории Сумской области.

Отмечается, что после проведения экспертизы, изъятые боеприпасы будут переданы на нужды Сил обороны и будут работать против врага.

Напомним

Правоохранители обнаружили тайник с гранатометами, пулеметами, автоматами, боеприпасами и взрывчаткой в заброшенном здании в одном из сел Черниговской области.