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Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами

Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 12:00  •  3838 просмотра

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Работники ГБР обнаружили тайник с почти 40 противотанковыми минами и 10 самодельными взрывными устройствами, оставленными российскими войсками вблизи границы в Сумской области.

Работники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили схрон боеприпасов, оборудованный военными рф вблизи границы на Сумщине, где хранилось почти сорок противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

В замаскированном в лесополосе хранилище хранилось почти сорок противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств, два гранатометных выстрела и два ящика с патронами калибра 14,5 мм,

- говорится в сообщении.

Детали

По оперативной информации, он предназначался для ДРГ врага, которые были нейтрализованы Силами обороны Украины во время деоккупации территории Сумской области.

Отмечается, что после проведения экспертизы, изъятые боеприпасы будут переданы на нужды Сил обороны и будут работать против врага.

Напомним

Правоохранители обнаружили тайник с гранатометами, пулеметами, автоматами, боеприпасами и взрывчаткой в заброшенном здании в одном из сел Черниговской области.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chernigovЧернигов
sumyСумы
Майже 40 протитанкових мін та 10 саморобних вибухових пристроїв: на Сумщині виявлено схрон з боєприпасами
Almost 40 anti-tank mines and 10 improvised explosive devices: cache of Russian military ammunition discovered in Sumy region
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