Гранатомети, кулемети та боєприпаси: на Чернігівщині знайшли схрон зі зброєю
Київ • УНН
Правоохоронці виявили схованку з гранатометами, кулеметами, автоматами, боєприпасами та вибухівкою у покинутій будівлі в одному з сіл Чернігівської області.
Оперативники управління карного розшуку обласної поліції в ході спільного відпрацювання з прикордонниками виявили в закинутій будівлі в одному з сіл Корюківського району схрон з арсеналом зброї: гранатометами, кулеметами, автоматами та боєприпасами. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Чернігівській області, пише УНН.
У нежитловій будівлі одного з віддалених сіл Корюківщини правоохоронці виявили три кулемети, сім протитанкових гранатометів, три автомати, постріл до СПГ, дві гранати із запалами, 100 набоїв до автоматичної стрілецької зброї,
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Зазначається, що відпрацювання прикордоння та населених пунктів, які тимчасово перебували під окупацією військ російської федерації, відбувалося із залученням кінологів зі службовими собаками та поліцейських вибухотехніків.
Все знайдене поліцейські вилучили та направили для проведення експертних досліджень.Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Поліцейські вкотре нагадують, що у разі виявлення зброї, боєприпасів чи інших небезпечних, чи підозрілих предметів – негайно повідомляйте до поліції.
Нагадаємо
Служба безпеки виявила у різних регіонах України три схрони зі зброєю та боєприпасами окупантів. Один з них загарбники залишили під час втечі з Київщини, щоб потім сховане озброєння могли використовувати російські ДРГ.
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