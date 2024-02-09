Гранатометы, пулеметы и боеприпасы: На Черниговщине нашли схрон с оружием

Оперативники управления уголовного розыска областной полиции в ходе совместной отработки с пограничниками обнаружили в заброшенном здании в одном из сел Корюковского района схрон с арсеналом оружия: гранатометами, пулеметами, автоматами и боеприпасами. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черниговской области, пишет УНН.

В нежилом здании одного из отдаленных сел Корюковщины правоохранители обнаружили три пулемета, семь противотанковых гранатометов, три автомата, выстрел к СПГ, две гранаты с запалами, 100 патронов к автоматическому стрелковому оружию, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что отработка приграничья и населенных пунктов, которые временно находились под оккупацией войск российской федерации, происходила с привлечением кинологов со служебными собаками и полицейских взрывотехников.

Все найденное полицейские изъяли и направили для проведения экспертных исследований. следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Полицейские в очередной раз напоминают, что в случае обнаружения оружия, боеприпасов или других опасных, или подозрительных предметов - немедленно сообщайте в полицию.

Напомним

Служба безопасности обнаружила в разных регионах Украины три схрона с оружием и боеприпасами оккупантов. Один из них захватчики оставили во время бегства из Киевской области, чтобы потом спрятанное вооружение могли использовать российские ДРГ.

В Хмельницкой области СБУ и Силы обороны отработали обезвреживание российских ДРГ