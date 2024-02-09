Гранатометы, пулеметы и боеприпасы: На Черниговщине нашли схрон с оружием

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  133744 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  164406 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  158400 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  155889 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  182778 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  187040 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  200555 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  243967 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  259988 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235103 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Гранатометы, пулеметы и боеприпасы: На Черниговщине нашли схрон с оружием

Правоохранители обнаружили тайник с гранатометами, пулеметами, автоматами, боеприпасами и взрывчаткой в заброшенном здании в одном из сел Черниговской области.

Война •   •  7309 просмотра
Гранатометы, пулеметы и боеприпасы: На Черниговщине нашли схрон с оружием

Зеленский присвоил Буданову звание Герой Украины

Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову и подполковнику Вячеславу Агееву.

Война •   •  9045 просмотра
Зеленский присвоил Буданову звание Герой Украины

Четкое планирование и внедрение новых технических решений: Сырский очертил новые задачи для ВСУ

Генерал-полковник Александр Сырский очертил новые задачи для Вооруженных Сил Украины, среди которых четкое планирование, учитывающее потребности передовых подразделений в современном вооружении и внедрение новых технических решений.

Война •   •  21500 просмотра
Четкое планирование и внедрение новых технических решений: Сырский очертил новые задачи для ВСУ

Ситуация в Красном море пока не отразилась на мировой экономике - МВФ

Директор-распорядитель МВФ заявил, что хотя обстрелы в Красном море заставляют суда искать альтернативные маршруты, что увеличивает расходы, ситуация не имеет существенного влияния на прогнозы роста мировой экономики.

Новости Мира •   •  16900 просмотра
Ситуация в Красном море пока не отразилась на мировой экономике - МВФ

Зеленский присвоил Залужному звание Герой Украины

Президент Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Валерию Залужному звание Героя Украины за выдающиеся заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Война •   •  19145 просмотра
Зеленский присвоил Залужному звание Герой Украины

В Грузии на рынке произошла стрельба: известно о четырех погибших, есть раненый

Четыре человека погибли и один был ранен в результате стрельбы, которую устроил 36-летний мужчина на рынке в грузинском городе Рустави, где работал его дядя.

Новости Мира •   •  16797 просмотра
В Грузии на рынке произошла стрельба: известно о четырех погибших, есть раненый

Центр стратегических коммуникаций: интервью Карлсона с путиным - это марафон из бреда и фейков

Двухчасовое интервью Такера Карлсона с владимиром путиным было раскритиковано украинским центром за распространение пропаганды и дезинформации вместо объективной журналистики.

Война •   •  20870 просмотра
Центр стратегических коммуникаций: интервью Карлсона с путиным - это марафон из бреда и фейков

НАТО получило разрешение на быстрое развертывание военных групп на территории Румынии в случае возникновения угроз безопасности

НАТО санкционирует быстрое развертывание военных групп в Румынии в случае возникновения угроз безопасности, которые угрожают независимости или суверенитету страны.

Война •   •  18223 просмотра
НАТО получило разрешение на быстрое развертывание военных групп на территории Румынии в случае возникновения угроз безопасности

Авария в детсаду в Шевченковском районе Киева: сообщено о подозрении инженеру по техническому надзору

Инженеру технического надзора сообщено о подозрении за служебную халатность, которая привела к проседанию здания детского сада в Шевченковском районе Киева.

Общество •   •  20077 просмотра
Авария в детсаду в Шевченковском районе Киева: сообщено о подозрении инженеру по техническому надзору

В Швейцарии полиция застрелила вооруженного топором иранца, который взял заложников в поезде

Полиция застрелила вооруженного топором иранца, который в течение четырех часов держал в заложниках 15 человек в поезде в Швейцарии.

Новости Мира •   •  16985 просмотра
В Швейцарии полиция застрелила вооруженного топором иранца, который взял заложников в поезде