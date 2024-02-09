Гранатометы, пулеметы и боеприпасы: На Черниговщине нашли схрон с оружием
Правоохранители обнаружили тайник с гранатометами, пулеметами, автоматами, боеприпасами и взрывчаткой в заброшенном здании в одном из сел Черниговской области.
Зеленский присвоил Буданову звание Герой Украины
Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову и подполковнику Вячеславу Агееву.
Четкое планирование и внедрение новых технических решений: Сырский очертил новые задачи для ВСУ
Генерал-полковник Александр Сырский очертил новые задачи для Вооруженных Сил Украины, среди которых четкое планирование, учитывающее потребности передовых подразделений в современном вооружении и внедрение новых технических решений.
Ситуация в Красном море пока не отразилась на мировой экономике - МВФ
Директор-распорядитель МВФ заявил, что хотя обстрелы в Красном море заставляют суда искать альтернативные маршруты, что увеличивает расходы, ситуация не имеет существенного влияния на прогнозы роста мировой экономики.
Зеленский присвоил Залужному звание Герой Украины
Президент Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Валерию Залужному звание Героя Украины за выдающиеся заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
В Грузии на рынке произошла стрельба: известно о четырех погибших, есть раненый
Четыре человека погибли и один был ранен в результате стрельбы, которую устроил 36-летний мужчина на рынке в грузинском городе Рустави, где работал его дядя.
Центр стратегических коммуникаций: интервью Карлсона с путиным - это марафон из бреда и фейков
Двухчасовое интервью Такера Карлсона с владимиром путиным было раскритиковано украинским центром за распространение пропаганды и дезинформации вместо объективной журналистики.
НАТО получило разрешение на быстрое развертывание военных групп на территории Румынии в случае возникновения угроз безопасности
НАТО санкционирует быстрое развертывание военных групп в Румынии в случае возникновения угроз безопасности, которые угрожают независимости или суверенитету страны.
Авария в детсаду в Шевченковском районе Киева: сообщено о подозрении инженеру по техническому надзору
Инженеру технического надзора сообщено о подозрении за служебную халатность, которая привела к проседанию здания детского сада в Шевченковском районе Киева.
В Швейцарии полиция застрелила вооруженного топором иранца, который взял заложников в поезде
Полиция застрелила вооруженного топором иранца, который в течение четырех часов держал в заложниках 15 человек в поезде в Швейцарии.