рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов
Киев • УНН
россия обстреляла 7 громад Сумской области, вызвав 56 взрывов.
В ночь на 5 марта и сегодня утром россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов. Об этом во вторник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Свеская, Зноб-Новгородская и Середино-Будская громады.
Краснопольская громада - враг ударил из артиллерии (2 взрыва).
Юнаковская община - осуществлен пуск ракет НАР с самолета (2 взрыва).
Свесская община - зафиксирован пуск ракет НАР с самолета (2 взрыва).
Великописаревская громада - россияне били из артиллерии (6 взрывов) и гранатометов (14 взрывов).
Середино-Будская громада - осуществлены минометные обстрелы (14 взрывов) и артиллерийские обстрелы (9 взрывов).
Зноб-Новгородская громада - зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).
Белопольская громада - 4 мины сбросил враг на территорию громады.
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