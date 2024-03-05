рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  121311 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  143284 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  134960 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  138757 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  138523 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  228884 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  284615 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  244506 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  265042 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  272175 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов

рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 07:41  •  4669 просмотра

Read in English

россия обстреляла 7 громад Сумской области, вызвав 56 взрывов.

В ночь на 5 марта и сегодня утром россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов. Об этом во вторник сообщила Сумская ОВА, передает УНН

Детали 

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Свеская, Зноб-Новгородская и Середино-Будская громады. 

Краснопольская громада - враг ударил из артиллерии (2 взрыва).

Юнаковская община -  осуществлен пуск ракет НАР с самолета (2 взрыва).

Свесская община - зафиксирован пуск ракет НАР с самолета (2 взрыва).

Великописаревская громада - россияне били из артиллерии (6 взрывов) и гранатометов (14 взрывов).

Середино-Будская громада - осуществлены минометные обстрелы (14 взрывов) и артиллерийские обстрелы (9 взрывов).

Зноб-Новгородская громада -  зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Белопольская громада - 4 мины сбросил враг на территорию громады.

Почти 40 противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств: на Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами 4 марта 2024, 12:00 • 18131 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
bilopilliaBilopillia
sumyСумы
рф вночі та вранці 12 разів вдарила по Сумщині: було 56 вибухів
Russian Federation struck Sumy region 12 times at night and in the morning: 56 explosions
Новости по теме

рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов

россия обстреляла 7 громад Сумской области, вызвав 56 взрывов.

Война •   •  4669 просмотра
рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов

На Прикарпатье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 1,7 произошло 04 марта 2024 года в Ивано-Франковской области на глубине 7 км.

Общество •   •  5576 просмотра
На Прикарпатье произошло землетрясение

Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА

российские оккупанты обстреляли из артиллерии две громады на Николаевщине, пострадавших нет.

Война •   •  6345 просмотра
Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА

На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области

Нефтебаза в белгородской области россии загорелась после того, как ее атаковали беспилотники.

Война •   •  7862 просмотра
На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области

"Обоснование этого облегчает путину продажу бессмысленного нарратива": в Белом доме прокомментировали утечку разговора между немецкими офицерами

Перехваченный разговор между немецкими военными прокомментировали в Белом доме.

Война •   •  14477 просмотра
"Обоснование этого облегчает путину продажу бессмысленного нарратива": в Белом доме прокомментировали утечку разговора между немецкими офицерами

Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила

За минувшие сутки российские военные убили одного жителя Александрополя Донецкой области и ранили еще одного мирного жителя региона.

Война •   •  13621 просмотра
Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила

Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый

Российская армия обстреляла село в Богодуховском районе Харьковщины во время разгрузки гуманитарной помощи. За сутки в области в результате вражеских атак один человек получил ранения.

Война •   •  13081 просмотра
Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый

Белый дом: путин пользуется задержкой с голосованием помощи США для Украины

Кирби заявил, что путин пользуется тем, что Конгресс задерживает голосование о помощи Украине.

Война •   •  17154 просмотра
Белый дом: путин пользуется задержкой с голосованием помощи США для Украины

Враг за сутки атаковал 19 населенных пунктов Херсонщины: есть раненый и повреждения

За минувшие сутки российские военные обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области, повредив здания и ранив одного человека.

Война •   •  14960 просмотра
Враг за сутки атаковал 19 населенных пунктов Херсонщины: есть раненый и повреждения

В ГУР подтвердили уничтожение корабля рф "сергей котов": все детали

Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило, что его спецподразделение в ночь с 4 на 5 марта в украинских водах вблизи Керченского пролива уничтожило корабль черноморского флота россии "сергей котов" стоимостью около 65 миллионов долларов.

Война •   •  16250 просмотра
В ГУР подтвердили уничтожение корабля рф "сергей котов": все детали