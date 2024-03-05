рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов

В ГУР подтвердили уничтожение корабля рф "сергей котов": все детали

Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило, что его спецподразделение в ночь с 4 на 5 марта в украинских водах вблизи Керченского пролива уничтожило корабль черноморского флота россии "сергей котов" стоимостью около 65 миллионов долларов.