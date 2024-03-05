Сумщина: россияне 37 раз обстреляли приграничье, есть раненый гражданский

Россияне 37 раз открывали огонь по жителям приграничья Сумской области. Из-за атак захватчиков в Середино-Будской громаде травмы получил местный житель. О ситуации в регионе рассказали в вечерней сводке за сутки Сумская ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. ... Середино-Будская громада: враг бил из РСЗО (10 взрывов). В результате обстрела получил ранения местный житель. - говорится в отчете Сумской ОВА.

Детали

По подсчетам областных властей на Сумщине во вторник прозвучало 222 взрыва.

От атак россиян кроме Середино-Будской громады страдали жители еще 11 громад.

▪️Білопільська громада: враг бил из минометов (26 взрывов), АГС (30 взрывов), артиллерии (10 взрывов).

▪️Великописарівська община: осуществлен обстрел из АГС (14 взрывов), артиллерии (3 взрыва) и минометов (11 взрывов).

▪️Хотінська громада: зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов).

▪️Есманьська община: были пулеметные обстрелы и минометные обстрелы (5 взрывов).

▪️Путивльська община: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).

▪️Миропільська община: осуществлен артиллерийский обстрел (15 взрывов) и минометный обстрел (14 взрывов).

▪️Новослобідська громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).

▪️Краснопільська община: осуществлен обстрел из РСЗО, артиллерии (7 взрывов) и минометов (3 взрыва).

▪️Юнаківська община: произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

▪️Дружбівська община: россияне ударили из РСЗО (20 взрывов).

▪️Шалигинська община: осуществлен обстрел из АГС (15 взрывов), из пулеметов и минометов (2 взрыва).

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Дополнительно

В ночь на 5 марта и сегодня утром россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов.