россияне атаковали Сумскую область кассетными авиабомбами: местных просят быть осторожными

Вчера россияне ударили по Сумщине кассетными бомбами РБК-500, которые наполнены шариковыми бомбами. Местных призывают местных быть осторожными. Об этом со ссылкой на Сумскую городскую военную администрацию пишет УНН.

Детали

В МВА объяснили, что враг дистанционно заминировал местность на территории Шосткинского района, а именно вблизи села Марчихина Буда.

Российская авиация при нанесении авиаударов использовала кассетные бомбы РБК-500. Одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая и имеет большую зону поражения - резюмировали в городской военной администрации.

Власти призывают местных быть осторожными при обнаружении такого взрывоопасного предмета.

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Не подходите к нему, не берите в руки, не проводите с ним никаких манипуляций. В случае обнаружения авиабомбы ШОАБ-0,5, или любых других взрывоопасных предметов срочно сообщайте в полицию по телефону 102. - подчеркнули в МВА.

Напомним,

В ночь на 5 марта и сегодня утром россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов.