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россияне атаковали Сумскую область кассетными авиабомбами: местных просят быть осторожными

россияне атаковали Сумскую область кассетными авиабомбами: местных просят быть осторожными

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 16:22  •  8291 просмотра

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российские войска сбросили кассетные бомбы со взрывчатыми элементами в Сумской области. Власти призвали местных жителей быть осторожными с любыми неразорвавшимися боеприпасами.

Вчера россияне ударили по Сумщине кассетными бомбами РБК-500, которые наполнены шариковыми бомбами. Местных призывают местных быть осторожными. Об этом со ссылкой на Сумскую городскую военную администрацию пишет УНН.

Детали 

В МВА объяснили, что враг дистанционно заминировал местность на территории Шосткинского района, а именно вблизи села Марчихина Буда.

Российская авиация при нанесении авиаударов использовала кассетные бомбы РБК-500. Одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая и имеет большую зону поражения

- резюмировали в городской военной администрации.

Власти призывают местных быть осторожными при обнаружении такого взрывоопасного предмета.

Войска рф впервые ударили КАБами с кассетными зарядами на Купянском направлении - ОВА4 марта 2024, 12:47 • 18448 просмотров

Не подходите к нему, не берите в руки, не проводите с ним никаких манипуляций. В случае обнаружения авиабомбы ШОАБ-0,5, или любых других взрывоопасных предметов срочно сообщайте в полицию по телефону 102.

- подчеркнули в МВА. 

Напомним,

В ночь на 5 марта и сегодня утром россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 56 взрывов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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росіяни атакували Сумщину касетними авіабомбами: місцевих просять бути обережними
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россияне атаковали Сумскую область кассетными авиабомбами: местных просят быть осторожными

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