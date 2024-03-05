росіяни атакували Сумщину касетними авіабомбами: місцевих просять бути обережними
Київ • УНН
російські війська скинули касетні бомби з вибуховими елементами в Сумській області. Влада закликала місцевих жителів бути обережними з будь-якими боєприпасами, що не розірвалися.
Вчора росіяни вдарили по Сумщині касетними бомбами РБК-500, які наповнені кульковими бомбами. Місцевих закликають місцевих бути обережними. Про це з посиланням на Сумську міську військову адміністрацію пише УНН.
Деталі
У МВА пояснили, що ворог дистанційно замінував місцевість на території Шосткинського району, а саме поблизу села Марчихина Буда.
Російська авіація під час нанесення авіаударів використала касетні бомби РБК-500. Одна така касета містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна та має велику зону ураження
Влада закликає місцевих бути обережними при виявленні такого вибухонебезпечного предмета.
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Не підходьте до нього, не беріть до рук, не проводьте з ним жодних маніпуляцій. У разі виявлення авіабомби ШОАБ-0,5, або будь-яких інших вибухонебезпечних предметів терміново повідомляйте поліцію за телефоном 102.
Нагадаємо
У ніч на 5 березня та сьогодні зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 56 вибухів.