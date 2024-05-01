Судитимуть посадовця запорізького ТЦК, який безпідставно вилучив у підприємства автівки на 11 млн гривень
Київ • УНН
Посадовця Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя підозрюють у тому, що він безпідставно вилучив у компанії автомобілі вартістю 11 млн грн. Він постане перед судом за перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану.
Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт у справі посадовця Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя. За даними слідства, чоловік безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на 11 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР.
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Як повідомляється, на початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але обирав автомобілі для вилучення на "свій смак".
У березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було.
За даними ДБР, у посадовця ТЦК не було встановлених лімітів вилучення автівок та відповідних документів від місцевої влади щодо мобілізації транспортних засобів для цих підприємств. Йому вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це - чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.
Посадовець обвинувачується у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
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