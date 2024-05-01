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Судитимуть посадовця запорізького ТЦК, який безпідставно вилучив у підприємства автівки на 11 млн гривень

Судитимуть посадовця запорізького ТЦК, який безпідставно вилучив у підприємства автівки на 11 млн гривень

Київ • УНН

 • 16423 перегляди

Посадовця Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя підозрюють у тому, що він безпідставно вилучив у компанії автомобілі вартістю 11 млн грн. Він постане перед судом за перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану.

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт у справі посадовця Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя. За даними слідства, чоловік безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на 11 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДБР. 

Деталі 

Як повідомляється, на початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але обирав автомобілі для вилучення на "свій смак".  

У березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було.

За даними ДБР, у посадовця ТЦК не було встановлених лімітів вилучення автівок та відповідних документів від місцевої влади щодо мобілізації транспортних засобів для цих підприємств.  Йому вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це - чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.

Посадовець обвинувачується у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У Запоріжжі викрили правоохоронця, який вимагав від військового 100 тис гривень хабаря 30.04.24, 15:44 • 19681 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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