Будут судить чиновника запорожского ТЦК, который безосновательно изъял у предприятия машины на 11 млн гривен

Правоохранители направили в суд обвинительный акт по делу должностного лица Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожья. По данным следствия, мужчина безосновательно изъял у предприятия автомобили, которые не подлежали мобилизации, на 11 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

Как сообщается, в начале российского полномасштабного вторжения офицер военкомата отвечал за мобилизацию транспортных средств, но выбирал автомобили для изъятия на "свой вкус".

В марте 2022 года он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находилась за пределами территориальной юрисдикции военкомата. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, в тот момент на площадке не было.

По данным ГБР, у чиновника ТЦК не было установленных лимитов изъятия автомобилей и соответствующих документов от местных властей по мобилизации транспортных средств для этих предприятий. Ему удалось с нарушениями изъять только те автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя. Это - четыре грузовика и микроавтобус общей стоимостью почти 11 млн грн.

Чиновник обвиняется в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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