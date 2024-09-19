Суд знову продовжив цілодобовий домашній арешт для Тищенка

Сьогодні, 19 вересня, Печерський райсуд Києва продовжив Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ще на два місяці. Про це повідомляє УНН із посиланням на засідання суду.

Також на два місяці Тищенку продовжили обов'язки та носіння електронного браслета.

В Офісі Генпрокурора додали, що Тищенку продовжено цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю до 16 листопада 2024 року.

Доповнення

25 червня Печерський районний суд Києва відправив народного депутата Миколу Тищенка, якому Державне бюро розслідувань оголосило про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, під цілодобовий домашній арешт строком на 60 днів з носінням електронного браслета.

Захист Тищенка просив застосувати до нардепа запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Однак 3 липня Київський апеляційний суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом.

У серпні суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту до 23 вересня включно.

Контекст

У соцмережах зʼявилося відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебував у місті, б’ють чоловіка. На записі видно, що невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків б’ють чоловіка, закутого в наручники. При цьому чоловік, на якого напали, був із дитячим візочком.

Згодом зʼявилася повна версія відео з конфліктом, на якій Тищенко теж фігурує. Як зʼясували ЗМІ, чоловік, якого закували в кайданки, – ветеран підрозділу Kraken. Конфлікт нібито стався через те, що нардеп гуляв містом у військовій формі, хоча не має стосунку до військової служби та не є ветераном.

Місцеві правоохоронці заявили, що не співпрацювали з Тищенком. Поліція відкрила два кримінальних провадження: за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконного позбавлення волі. Сам Тищенко у соцмережах пояснив ситуацію тим, що нібито "військовий напав на поліцейських", а також заявив, що військовий нібито є начальником безпеки "ботоферми".

Водночас Тищенко додав, що у нього немає охорони. Окрім того, Тищенко стверджує, що це була провокація. За його словами, колишній військовий проходив службу в підрозділі Kraken, але виписаний за станом здоров'я матері. Тищенко також наголосив, що постраждалий вже не є військовослужбовцем.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак засудив ганебну поведінку народного депутата Тищенка та його конфлікт із військовим, натякнувши, що правоохоронні органи повинні відреагувати відповідним чином.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру народному депутату Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військового спецпідрозділу ГУР Kraken у Дніпрі.