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Суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Київ • УНН

 • 27447 перегляди

Народний депутат Микола Тищенко залишається під цілодобовим домашнім арештом.

Суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив народного депутата Миколу Тищенка, підозрюваного у справі про незаконне позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі, під  цілодобовим домашнім  арештом. Про це повідомляє Слідство.Інфо з місця події, передає УНН.

"Микола Тищенко намагався оскаржити свій запобіжний захід, але апеляційний суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом", - ідеться в повідомлені.

Додамо

Захист Тищенка просив застосувати до нардепа запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У Раді заявляють, що наразі неможливо позбавити Тищенка депутатських повноважень25.06.24, 21:45 • 37549 переглядiв

Доповнення

25 червня Печерський районний суд Києва відправив народного депутата Миколу Тищенка, якому Державне бюро розслідувань оголосило про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, під цілодобовий домашній арешт строком на 60 днів з носінням електронного браслета.

Контекст

У соцмережах зʼявилося відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебував у місті, б’ють чоловіка. На записі видно, що невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків б’ють чоловіка, закутого в наручники. При цьому чоловік, на якого напали, був із дитячим візочком.

Згодом зʼявилася повна версія відео з конфліктом, на якій Тищенко теж фігурує. Як зʼясували ЗМІ, чоловік, якого закували в кайданки, – ветеран підрозділу Kraken. Конфлікт нібито стався через те, що нардеп гуляв містом у військовій формі, хоча не має стосунку до військової служби та не є ветераном.

Місцеві правоохоронці заявили, що не співпрацювали з Тищенком. Поліція відкрила два кримінальних провадження: за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконного позбавлення волі. Сам Тищенко у соцмережах пояснив ситуацію тим, що нібито "військовий напав на поліцейських", а також заявив, що військовий нібито є начальником безпеки "ботоферми".

Водночас Тищенко додав, що у нього немає охорони. Окрім того, Тищенко стверджує, що це була провокація. За його словами, колишній військовий проходив службу в підрозділі Kraken, але виписаний за станом здоров'я матері. Тищенко також наголосив, що постраждалий вже не є військовослужбовцем.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак засудив ганебну поведінку народного депутата Тищенка та його конфлікт із військовим, натякнувши, що правоохоронні органи повинні відреагувати відповідним чином.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру народному депутату Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військового спецпідрозділу ГУР Kraken у Дніпрі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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