Суд розглядає апеляцію на цілодобовий домашній арешт Тищенку

Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу захисту народного депутата Миколи Тищенка, підозрюваного у справі про незаконне позбавленні волі колишнього військового у Дніпрі, на ухвалу про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Саме цілодобовий домашній арешт порушує відповідні норми закону про статус народного депутата, фактично в позаправовий спосіб відсторонено його від діяльності як депутата", - сказав адвокат Тищенка.

Захист вважає, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання буде достатнім для Тищенка.

У Раді заявляють, що наразі неможливо позбавити Тищенка депутатських повноважень

Доповнення

25 червня Печерський районний суд Києва відправив народного депутата Миколу Тищенка, якому Державне бюро розслідувань оголосило про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, під цілодобовий домашній арешт строком на 60 днів з носінням електронного браслета.

Контекст

У соцмережах зʼявилося відео, на якому у Дніпрі нібито охоронці народного депутата Миколи Тищенка, який перебував у місті, б’ють чоловіка. На записі видно, що невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків б’ють чоловіка, закутого в наручники. При цьому чоловік, на якого напали, був із дитячим візочком.

Згодом зʼявилася повна версія відео з конфліктом, на якій Тищенко теж фігурує. Як зʼясували ЗМІ, чоловік, якого закували в кайданки, – ветеран підрозділу Kraken. Конфлікт нібито стався через те, що нардеп гуляв містом у військовій формі, хоча не має стосунку до військової служби та не є ветераном.

Місцеві правоохоронці заявили, що не співпрацювали з Тищенком. Поліція відкрила два кримінальних провадження: за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконного позбавлення волі. Сам Тищенко у соцмережах пояснив ситуацію тим, що нібито "військовий напав на поліцейських", а також заявив, що військовий нібито є начальником безпеки "ботоферми".

Водночас Тищенко додав, що у нього немає охорони. Окрім того, Тищенко стверджує, що це була провокація. За його словами, колишній військовий проходив службу в підрозділі Kraken, але виписаний за станом здоров'я матері. Тищенко також наголосив, що постраждалий вже не є військовослужбовцем.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак засудив ганебну поведінку народного депутата Тищенка та його конфлікт із військовим, натякнувши, що правоохоронні органи повинні відреагувати відповідним чином.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру народному депутату Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військового спецпідрозділу ГУР Kraken у Дніпрі.