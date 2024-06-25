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У Раді заявляють, що наразі неможливо позбавити Тищенка депутатських повноважень

Київ • УНН

 • 37549 перегляди

Народний депутат України Микола Тищенко не може бути позбавлений депутатських повноважень, оскільки він був обраний по одномандатному округу, і механізму відкликання таких депутатів не існує, вважають депутати, коментуючи петицію про позбавлення Тищенко мандата.

У Раді заявляють, що наразі неможливо позбавити Тищенка депутатських повноважень

Наразі позбавити народного депутата України Миколу Тищенка депутатських повноважень неможливо. Так прокоментував відповідну петицію, яка з’явилася сайті Верховної Ради, перший заступник голови комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Євтушок в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

"Микола Тищенко обирався по одномандатному виборчому округу і є мажоритарником, так би мовити. Механізмів відкликання депутата з посади не існує. На жаль, напевно. Ми дискутуємо на цю тему вже дуже довго – і минулого скликання, і цього. Але громадяни України не можуть відкликати народного депутата України, щоб він склав свої повноваження", – зазначив народний депутат.

Євтушок назвав кілька пунктів законодавства, відповідно до яких депутати можуть скласти свої повноваження.

"Це у випадку смерті. Другий момент – за власної заяви. Третій – це коли народний депутат обраний по багатомандатному округу, пише заяву про вихід із фракції... Ми маємо такі приклади. Пам'ятаєте, попередні скликання, це Томенко і Фірсов, які входили до фракції "БПП", написали заяву про вихід із фракції. Вони були обрані в багатомандатному округу, і ЦВК на цей пункт посилаючись, позбавило їх депутатських повноважень", – зазначив Євтушок.

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Водночас, член комітету Комітету з питань правової політики Ігор Фріс додав, що Конституція передбачає дві умови дострокового припинення повноважень народного депутата.

"Перше – це позбавлення його громадянства або вихід добровільний з громадянства України і припинення громадянства. Не знаю, чи є у Тищенка якесь інше громадянство іншої країни. Друге – це набрання законної сили рішення суду. Якраз подібна процедура і застосовується сьогодні. Йому вручена підозра органами досудового дізнання та слідства. Кримінальне провадження здійснюється під контролем Офісу генерального прокурора, але здійснює, здається, його ДБР. Це процедурні моменти, які дозволять за умови наявності в діях Миколи складу злочину і доведення цього, до речі, в суді, а не в телевізійному ефірі, і наявності відповідного вироку суду, припинити його депутатське повноваження", – наголосив депутат.

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Однак, додав народний депутат, судовий процес може тривати "певний час".

Раніше, генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру народному депутату Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця спецпідрозділу ГУР Kraken у Дніпрі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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