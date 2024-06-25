Народный депутат Украины Николай Тищенко не может быть лишен депутатских полномочий, поскольку он был избран по одномандатному округу, и механизма отзыва таких депутатов не существует, считают депутаты, комментируя петицию о лишении Тищенко мандата.
Сейчас лишить народного депутата Украины Николая Тищенко депутатских полномочий невозможно. Так прокомментировал соответствующую петицию, которая появилась сайте Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Евтушок в эфире Радио Свобода, передает УНН.
"Николай Тищенко избирался по одномандатному избирательному округу и является мажоритарщиком, так сказать. Механизмов отзыва депутата с должности не существует. Увы, наверное. Мы дискутируем на эту тему уже очень долго – и в прошлом созыве, и в этом. Но граждане Украины не могут отозвать народного депутата Украины, чтобы он сложил свои полномочия", – отметил народный депутат.
Евтушок назвал несколько пунктов законодательства, в соответствии с которыми депутаты могут сложить свои полномочия.
"Это в случае смерти. Второй момент - по собственному заявлению. Третий - это когда народный депутат избран по многомандатному округу, пишет заявление о выходе из фракции... У нас есть следующие примеры. Помните, предыдущие созывы, это Томенко и Фирсов, которые входили во фракцию "БПП", написали заявление о выходе из фракции. Они были избраны в многомандатном округе, и ЦИК на этот пункт ссылаясь, лишило их депутатских полномочий", – отметил Евтушок.
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В то же время, член комитета Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис добавил, что Конституция предусматривает два условия досрочного прекращения полномочий народного депутата.
"Первое - это лишение его гражданства или выход добровольный из гражданства Украины и прекращение гражданства. Не знаю, есть ли у Тищенко какое-то другое гражданство другой страны. Второе - это вступление в законную силу решения суда. Как раз подобная процедура и применяется сегодня. Ему вручено подозрение органами досудебного дознания и следствия. Уголовное производство осуществляется под контролем офиса генерального прокурора, но осуществляет, кажется, его ГБР. Это процедурные моменты, которые позволят при условии наличия в действиях Николая состава преступления и доказывания этого, кстати, в суде, а не в телевизионном эфире, и наличия соответствующего приговора суда, прекратить его депутатское полномочия", – подчеркнул депутат.
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Однако, добавил народный депутат, судебный процесс может длиться "определенное время".
Ранее, генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении народному депутату Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего спецподразделения ГУР Kraken в Днепре.