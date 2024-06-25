Сейчас лишить народного депутата Украины Николая Тищенко депутатских полномочий невозможно. Так прокомментировал соответствующую петицию, которая появилась сайте Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Евтушок в эфире Радио Свобода, передает УНН.

"Николай Тищенко избирался по одномандатному избирательному округу и является мажоритарщиком, так сказать. Механизмов отзыва депутата с должности не существует. Увы, наверное. Мы дискутируем на эту тему уже очень долго – и в прошлом созыве, и в этом. Но граждане Украины не могут отозвать народного депутата Украины, чтобы он сложил свои полномочия", – отметил народный депутат.

Евтушок назвал несколько пунктов законодательства, в соответствии с которыми депутаты могут сложить свои полномочия.

"Это в случае смерти. Второй момент - по собственному заявлению. Третий - это когда народный депутат избран по многомандатному округу, пишет заявление о выходе из фракции... У нас есть следующие примеры. Помните, предыдущие созывы, это Томенко и Фирсов, которые входили во фракцию "БПП", написали заявление о выходе из фракции. Они были избраны в многомандатном округе, и ЦИК на этот пункт ссылаясь, лишило их депутатских полномочий", – отметил Евтушок.

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В то же время, член комитета Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис добавил, что Конституция предусматривает два условия досрочного прекращения полномочий народного депутата.

"Первое - это лишение его гражданства или выход добровольный из гражданства Украины и прекращение гражданства. Не знаю, есть ли у Тищенко какое-то другое гражданство другой страны. Второе - это вступление в законную силу решения суда. Как раз подобная процедура и применяется сегодня. Ему вручено подозрение органами досудебного дознания и следствия. Уголовное производство осуществляется под контролем офиса генерального прокурора, но осуществляет, кажется, его ГБР. Это процедурные моменты, которые позволят при условии наличия в действиях Николая состава преступления и доказывания этого, кстати, в суде, а не в телевизионном эфире, и наличия соответствующего приговора суда, прекратить его депутатское полномочия", – подчеркнул депутат.

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Однако, добавил народный депутат, судебный процесс может длиться "определенное время".

Ранее, генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении народному депутату Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего спецподразделения ГУР Kraken в Днепре.