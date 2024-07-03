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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд оставил Тищенко под круглосуточным домашним арестом

Суд оставил Тищенко под круглосуточным домашним арестом

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 10:17  •  20907 просмотра

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Народный депутат Николай Тищенко остается под круглосуточным домашним арестом.

Киевский апелляционный суд оставил народного депутата Николая Тищенко, подозреваемого по делу о незаконном лишении свободы бывшего военного в Днепре, под круглосуточным домашним арестом. Об этом сообщает "Слідство.Інфо" с места события, передает УНН.

"Николай Тищенко пытался обжаловать свою меру пресечения, но апелляционный суд оставил его под круглосуточным домашним арестом", - говорится в сообщении.

Добавим

Защита Тищенко просила применить к нардепу меру пресечения в виде личного обязательства.

В Раде заявляют, что пока невозможно лишить Тищенко депутатских полномочий25 июня 2024, 18:45 • 37059 просмотров

Дополнение

25 июня Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Николая Тищенко, которому Государственное бюро расследований объявило о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, под круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней с ношением электронного браслета.

Контекст

В соцсетях появилось видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находился в городе, избивают мужчину. На записи видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. При этом мужчина, на которого напали, был с детской коляской.

Впоследствии появилась полная версия видео с конфликтом, на которой Тищенко тоже фигурирует. Как выяснили СМИ, мужчина, которого заковали в наручники, - ветеран подразделения Kraken. Конфликт якобы произошел из-за того, что нардеп гулял по городу в военной форме, хотя не имеет отношения к военной службе и не является ветераном.

Местные правоохранители заявили, что не сотрудничали с Тищенко. Полиция открыла два уголовных производства: по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко в соцсетях объяснил ситуацию тем, что якобы "военный напал на полицейских", а также заявил, что военный якобы является начальником безопасности "ботофермы".

В то же время Тищенко добавил, что у него нет охраны. Кроме того, Тищенко утверждает, что это была провокация. По его словам, бывший военный проходил службу в подразделении Kraken, но выписан по состоянию здоровья матери. Тищенко также отметил, что пострадавший уже не является военнослужащим.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак осудил позорное поведение народного депутата Тищенко и его конфликт с военным, намекнув, что правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении народному депутату Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военного спецподразделения ГУР Kraken в Днепре.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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