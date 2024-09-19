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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд снова продлил круглосуточный домашний арест для Тищенко

Суд снова продлил круглосуточный домашний арест для Тищенко

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 12:56  •  6438 просмотра

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Печерский райсуд Киева продлил Николаю Тищенко меру пресечения в виде домашнего ареста еще на два месяца. Суд также продлил обязанности на ношение электронного браслета для Тищенко.

Сегодня, 19 сентября, Печерский райсуд Киева продлил Николаю Тищенко меру пресечения в виде домашнего ареста еще на два месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание суда. 

Также на два месяца Тищенко продлили обязанности и ношение электронного браслета.

В Офисе Генпрокурора добавили, что Тищенко продлен круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля до 16 ноября 2024 года.

Дополнение

25 июня Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Николая Тищенко, которому Государственное бюро расследований объявило о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, под круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней с ношением электронного браслета.

Защита Тищенко просила применить к нардепу меру пресечения в виде личного обязательства.  Однако 3 июля Киевский апелляционный суд оставил  Тищенко под круглосуточным домашним арестом. 

В августе суд продлил меру пресечения нардепу Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 сентября включительно.

Контекст

В соцсетях появилось видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находился в городе, избивают мужчину. На записи видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. При этом мужчина, на которого напали, был с детской коляской.

Впоследствии появилась полная версия видео с конфликтом, на которой Тищенко тоже фигурирует. Как выяснили СМИ, мужчина, которого заковали в наручники, - ветеран подразделения Kraken. Конфликт якобы произошел из-за того, что нардеп гулял по городу в военной форме, хотя не имеет отношения к военной службе и не является ветераном.

Местные правоохранители заявили, что не сотрудничали с Тищенко. Полиция открыла два уголовных производства: по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко в соцсетях объяснил ситуацию тем, что якобы "военный напал на полицейских", а также заявил, что военный якобы является начальником безопасности "ботофермы".

В то же время Тищенко добавил, что у него нет охраны. Кроме того, Тищенко утверждает, что это была провокация. По его словам, бывший военный проходил службу в подразделении Kraken, но выписан по состоянию здоровья матери. Тищенко также отметил, что пострадавший уже не является военнослужащим.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак осудил позорное поведение народного депутата Тищенко и его конфликт с военным, намекнув, что правоохранительные органы должны отреагировать соответствующим образом.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении народному депутату Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военного спецподразделения ГУР Kraken в Днепре.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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