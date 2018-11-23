Суд знову переніс розгляд скарги у справі Кернеса

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Мер Харкова Геннадій Кернес не з’явився на сьогоднішнє судове засідання у Полтавському апеляційному суді у зв’язку з загостренням хвороби. Про відповідну заяву адвоката Кернеса повідомив суддя, передає кореспондент УНН.

Так, на сьогодні був призначений судовий розгляд скарги Генеральної прокуратури України на закриття кримінального провадження щодо Геннадія Кернеса та двох його охоронців.

"До апеляційного суду надійшла заява адвоката Гунченка про те, що Кернес знаходиться у лікарні з 22 листопада 2018 року у зв’язку з загостренням хвороби", – повідомив суддя під час засідання.

Він зазначив, що до клопотання додана довідка, підписана головним лікарем харківської міської лікарні №26 та заступником головного лікаря.

Крім того, захист Кернеса заявив, що їх підзахисний "до теперішнього часу був проти проведення судового засідання в режимі відеоконференції".

Крім того, суддя повідомив, що до суду надійшла ухвала Верховного суду України від 12 листопада про відмову у зміні підсудності.

У зв’язку з відсутністю Кернеса засідання перенесли на 7 грудня 11:00.

Нагадаємо, Верховний суд відмовився задовольняти клопотання адвокатів мера Харкова Геннадія Кернеса щодо перенесення розгляду скарги Генпрокуратури України на закриття справи проти нього з Апеляційного суду Полтавської області до іншого.

2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців "у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривалу відсутність на суді як відмову від обвинувачення.

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