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Суд снова перенес рассмотрение жалобы по делу Кернеса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Мэр Харькова Геннадий Кернес не явился на сегодняшнее судебное заседание в Полтавском апелляционном суде в связи с обострением болезни. О соответствующем заявлении адвоката Кернеса сообщил судья, передает корреспондент УНН.

Так, на сегодня было назначено судебное разбирательство жалобы Генеральной прокуратуры Украины на закрытие уголовного производства в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.

"В апелляционный суд поступило заявление адвоката Гунченко о том, что Кернес находится в больнице с 22 ноября 2018 года в связи с обострением болезни", – сообщил судья во время заседания.

Он отметил, что к ходатайству приложена справка, подписанная главным врачом харьковской городской больницы №26 и заместителем главного врача.

Кроме того, защита Кернеса заявила, что их подзащитный "до настоящего времени был против проведения судебного заседания в режиме видеоконференции".

Кроме того, судья сообщил, что в суд поступило постановление Верховного суда Украины от 12 ноября о отказе в изменении подсудности.

В связи с отсутствием Кернеса заседание перенесли на 7 декабря 11:00.

Напомним, Верховный суд отказался удовлетворять ходатайство адвокатов мэра Харькова Геннадия Кернеса о переносе рассмотрения жалобы Генпрокуратуры Украины на закрытие дела против него из Апелляционного суда Полтавской области к другому.

2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и ​​их длительного отсутствия на суде как отказ от обвинения.

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