Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід "слузі" Кузьміних
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Суд у понеділок, 7 лютого, розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, підозрюваному в одержанні 558 тисяч гривень хабара, повідомили у САП, пише УНН.
Цитата:
"Судове засідання з розгляду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу призначено на 15:00 7 лютого 2022 року", - сказано у повідомленні САП у Facebook.
При цьому, у якому суді буде проходити засідання, не вказано.
Прямий ефір із засідання суду можна буде переглянути на Facebook-сторінці УНН.
Що було раніше
Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн. Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.
НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.
7 лютого НАБУ повідомило, що Кузьміних затримано.
До слова
Нардеп задекларував квартиру у Житомирі та 3500 доларів готівки у дружини.