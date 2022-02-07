Суд сегодня будет избирать меру пресечения "слуге" Кузьминых
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Суд в понедельник, 7 февраля, рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, подозреваемому в получении 558 тысяч гривен взятки, сообщили в САП, пишет УНН.
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"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения назначено на 15:00 7 февраля 2022 года", - сказано в сообщении САП в Facebook.
При этом, в каком суде будет проходить заседание, не указано.
Прямой эфир с заседания суда можно будет просмотреть на Facebook-странице УНН.
Что было ранее
Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн. Пойманный на взятке “слуга” Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.
НАБУ объявило Кузьминых в розыск.
7 февраля НАБУ сообщило, что Кузьминых задержан.
К слову
Нардеп задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных у жены.